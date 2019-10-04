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即市新聞

04/10/2019 14:16

港股跌幅擴大至４４３點，特首將就禁蒙面法三點見記者

　　《經濟通通訊社４日專訊》有指港府將利用《緊急法》通過訂立反蒙面法，新法將自午夜開
始生效。而政府剛宣布，行政長官林鄭月娥今日下午三時將與一眾司局長於政府總部會見傳媒。
消息令港股再進一步跌幅擴大，盤中低見２５６１２點，跌４９７點。地產股及濠賭股成沽壓對
象，新地（０００１６）跌４％為目前最差藍籌。現時，恆生指數報２５６６７點，跌４４３點
或跌１﹒７０％，主板成交４５２﹒９３億元。國企指數報１００８２點，跌１３８點或跌
１﹒３６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒２７％，報５８﹒１元；港交所（００３８８
）跌２﹒１８％，報２２４﹒４元；騰訊控股（００７００）跌１﹒３５％，報３２０﹒８元；
中國移動（００９４１）跌１﹒５２％，報６４﹒７５元；友邦保險（０１２９９）跌
１﹒９４％，報７３﹒１５元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新地　　（０００１６）　１０９﹒５０元　　　跌４﹒１２％
　　九倉置業（０１９９７）　　４１﹒８０元　　　跌３﹒５８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４８﹒２５元　　　跌３﹒５０％
　　金沙中國（０１９２８）　　３５﹒０５元　　　跌３﹒４４％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒１６元　　　跌３﹒４２％
　　長江基建（０１０３８）　　５１﹒６５元　　　跌３﹒１０％
　　中銀香港（０２３８８）　　２５﹒６５元　　　跌３﹒０２％
　　長和　　（００００１）　　６７﹒５０元　　　跌３﹒０２％
　　創科實業（００６６９）　　５２﹒１５元　　　跌２﹒９８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒０６元　　　跌２﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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