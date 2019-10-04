《談國論企－黎偉成》非製造業９月份商務擴張略緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年９月份擴張力度續略為放緩，主要

受困於建築業，反而服務業加大擴張力度，結合製造業採購經理指數ＰＭＩ回升至接近臨界點，

使綜合ＰＭＩ產出指數５３﹒１環比微升０﹒１個百分點，表明企業生產經營活動總體保持平穩

發展。由是有利於中國反制特朗普全方位地不斷打壓封殺劣行，更有助於中國維護主權，和堅持

平等談判原則底下，爭取互利共贏之效。



＊航空運輸郵政及互聯網軟件信息處較高景氣區＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年９月份所達

５３﹒７環比回落０﹒１個百分點，而８月５３﹒８環比回升０﹒１個百分點，相對於７月份

５３﹒７所跌的０﹒５個百分點，環比情況有反覆回穩之向，更較臨界點５０高３﹒７個百分點

，屬處於相對穩快擴張的軌道，充分反映出非製造業的整體情況較理想。

非製造業近期擴張態勢即使頗見反覆，但（甲）服務業仍中向好，最新情況為（一）商業活

動指數於２０１９年９月份達５３，環比上升０﹒５個百分點，完全收復８月份５２﹒５環比回

落０﹒４個百分點之失地，即使７月份５２﹒９回落０﹒５個百分點，但９月份仍高於臨界點３

個百分點，算是相當不俗了。

以國家統計局的較為具體資料：「從行業大類看，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技

術服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於５８以上較高景氣區間，業務總

量快速增長。住宿業、餐飲業、房地產業、居民服務業等行業商務活動指數位於收縮區間」，可

見：（Ｉ）擴張前列的行業於９月份與８月份同處的「５８以上的較高景氣區間」，較７月份的

５６高２個百分點，即使未及６月份之「６０以上的高位景氣區間」，卻仍高於４月份持平於３

月份「５７以上的較高景氣區間」、２月份之５５。

再看擴張行業中之前列行業，有（ｉ）航空運輸業、郵政業於９月份再度晉身榜首，即使鐵

路運輸業未有如８月份再擠身快速擴張之列，卻續擴而非收縮，反映出人流與物流需求相對較為

殷切。我之解讀仍為：反映出實體經濟佳可，乃因中國的內需和對美國以外的其他國家或地區經

濟往來仍相對良好；但貿戰對中國經濟的負面影響日甚，則是幾可預見之事。尤其是中美經貿矛

盾、分歧未見緩和，貿談達協難矣。

和（ｉｉ）互聯網軟件信息技術服務快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商用化的新時代、新

階段；相信電信廣播電視和衛星傳輸服務稍遲會重返快速擴張行列。

（ＩＩ）低於臨界點者，仍然為房地產業，卻排名於第三位，而前兩位的住宿業及餐飲業，

收縮情況更甚。

服務業的（二）新訂單分類指數於２０１９年９月份達４９﹒７，環比升０﹒３個百分點，

收復８月份４９﹒４回落０﹒３個百分點之失地，並攀至略低於臨界點５０水平。



＊服務業再加快擴張及建築業稍緩尚可＊



問題是（三）從業人員分類指數４７﹒７，環比回落０﹒５個百分點，８月份４８﹒２升

０﹒１個百分點，和７月份４８﹒１升０﹒２個百分點，行業的就業情況有待改善。

和（四）投入品價格分類指數於２０１９年９月份達５２﹒８，環比回升１﹒６個百分點，

而８月份５１﹒２回落１﹒５個百分點和７月份升１﹒６個百分點至５２﹒７，三個月淨增

１﹒７個百分點，和銷售價格分類指數於是月份４９﹒８升１﹒１個百分點，８月份４８﹒７跌

１﹒８個百分點和７月份漲１﹒４個百分點至５０﹒５，對新訂單尤其是出口訂單也許會產生負

面影響。

（乙）建築業尚可：（１）商務活動指數於２０１９年９月份達５７﹒６，環比大跌３﹒６

個百分點，連同８月份６１﹒２增３個百分點和７月份再回落０﹒５個百分點至５８﹒２，跌破

６０。此業之（２）新訂單分類指數５５﹒１環比增１﹒２個百分點，而８月份５３﹒９減

０﹒８個百分點，７月份大幅減少１﹒３個百分點至５４﹒７。

（３）投入產品價格分類指數是月份達５２﹒５，大升３﹒６個百分點之餘，更重返臨界點

，止住８月份４８﹒９環比急挫４﹒７個百分點，和７月份５３﹒６回落０﹒３個百分點跌勢；

（４）銷售價格分類指數跌０﹒１個百分點至５１﹒４，８月份尚升０﹒４個百分點至５１﹒５

，７月份分則跌１﹒７個百分點至５１﹒１。（５）從業人員分類指數跌１﹒６個百分點而為

５１﹒１，８月份則升０﹒６個百分點而為５２﹒７，和７月升１﹒７個百分點至５２﹒１。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年９月份為５９﹒７環比回落０﹒７個百分點，

結合８月份６０﹒４環比增長０﹒６個百分點，而７月份達５９﹒８環比減少０﹒８，以跌為主

，因：建築業環比升跌２個百分點至６２，較８月份升０﹒３個分分點至６４和７月份升１﹒１

個百分點至６３﹒７；而服務業５９﹒３環比跌０﹒５個百分點５９﹒８，８月份環比升０﹒７

個百分點，７月份５９﹒１跌１﹒２個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

