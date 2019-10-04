  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/10/2019 09:32

《中資異動》華能新能源復牌漲逾一成，獲溢價近１９％私有化

　　《經濟通通訊社４日專訊》華能新能源（００９５８）今早復牌，現價漲１１﹒６１％，報
２﹒９８元，創年內新高；成交約２４１２萬股，涉資７２２１萬元。
　　華能新能源公布，母公司中國華能提出私有化建議，以每股３﹒１７元收購其他股東的
Ｈ股，作價較該股停牌時收報２﹒６７元溢價約１８﹒７３％。
　　花旗認為，中國華能提出以伶股３﹒１７元私有化，作價高於此前預測２％，建議投資者接
受。預期華能新能源股價上漲，接近私有化作價水平。
　　現時，恆生指數報２６１２６點，升１６點或升０﹒０６％，主板成交４６﹒１９億元。國
企指數報１０２３９點，升１８點或升０﹒１８％。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能新能源（００９５８）　　　２﹒９８元　　升１１﹒６１％
　　昆侖能源（００１３５）　　　　６﹒６６元　　升　０﹒６０％
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　３９﹒２０元　　跌　０﹒２５％
　　新奧能源（０２６８８）　　　８２﹒５５元　　升　０﹒３０％
　　中華煤氣（００００３）　　　１５﹒３４元　　跌　０﹒２６％
　　中電控股（００００２）　　　８１﹒６５元　　跌　０﹒５５％
　　中國燃氣（００３８４）　　　３１﹒４０元　　升　０﹒６４％
　　長江基建（０１０３８）　　　５３﹒４５元　　升　０﹒２８％
　　港燈－ＳＳ（０２６３８）　　　７﹒４８元　　升　０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/10/2019
租客新出路，唔租屋租酒店？
國際動態04/10/2019
78歲桑德斯胸痛入院 暫停競選活動
剖析天下03/10/2019
港股尋底之旅未完，轉戰美股？
生財有道03/10/2019
明日世界近在咫尺，大數據為成功必然養分
剖析天下03/10/2019
印度稅制改革 催化經濟增長
生財有道03/10/2019
現身倫敦時裝周　特步多品牌策略起跑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金