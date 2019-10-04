《中資異動》華能新能源復牌漲逾一成，獲溢價近１９％私有化

《經濟通通訊社４日專訊》華能新能源（００９５８）今早復牌，現價漲１１﹒６１％，報

２﹒９８元，創年內新高；成交約２４１２萬股，涉資７２２１萬元。

華能新能源公布，母公司中國華能提出私有化建議，以每股３﹒１７元收購其他股東的

Ｈ股，作價較該股停牌時收報２﹒６７元溢價約１８﹒７３％。

花旗認為，中國華能提出以伶股３﹒１７元私有化，作價高於此前預測２％，建議投資者接

受。預期華能新能源股價上漲，接近私有化作價水平。

現時，恆生指數報２６１２６點，升１６點或升０﹒０６％，主板成交４６﹒１９億元。國

企指數報１０２３９點，升１８點或升０﹒１８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華能新能源（００９５８） ２﹒９８元 升１１﹒６１％

昆侖能源（００１３５） ６﹒６６元 升 ０﹒６０％

華潤燃氣（０１１９３） ３９﹒２０元 跌 ０﹒２５％

新奧能源（０２６８８） ８２﹒５５元 升 ０﹒３０％

中華煤氣（００００３） １５﹒３４元 跌 ０﹒２６％

中電控股（００００２） ８１﹒６５元 跌 ０﹒５５％

中國燃氣（００３８４） ３１﹒４０元 升 ０﹒６４％

長江基建（０１０３８） ５３﹒４５元 升 ０﹒２８％

港燈－ＳＳ（０２６３８） ７﹒４８元 升 ０﹒５４％

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（ｆｚ）

