《異動股》信達生物（１８０１）挫近４％，先舊後新折讓７％配股

《經濟通通訊社４日專訊》信達生物（０１８０１）現挫３﹒９８％，報２５﹒３５元，盤

中低見２４﹒８５元，曾穿十天線（２５﹒１３５元）、百天線（２５﹒０３８元）；成交約

９８６５萬股，涉資２４﹒２８億元。

公司公布以先舊後新方式，以每股２４﹒６元配售９７００萬股，佔擴大後已發行股份總數

約７﹒７３％，淨籌約２３﹒５億元，集資款項將用於發展其他管線候選藥物，例如三種獲得

Ｉｎｃｙｔｅ Ｃｏｒｐ﹒許可的產品的後期臨床和註冊試驗，及目前正處於Ｉ期臨床試驗的

兩項首創雙特異性產品ＩＢＩ－３０２及ＩＢＩ－３１８３，並用於未來產能擴大及一般企業用

途。

公司上日指已獲得國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）批准用於ＣＴ１０３Ａ的試驗性新藥申

請，這是一種治療難治性多發性骨髓瘤患者的創新療法，即將開始第二期研究，預計將於

２０２１年獲得批准通過。

恆生指數現報２６１１４，升３點或０﹒０１％，主板成交４７﹒５６億元。國企指數報

１０２３４，升１３點或０﹒１３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信達生物（０１８０１） ２５﹒３５元 跌３﹒９８％

石藥集團（０１０９３） １６﹒０８元 跌０﹒５０％

康哲藥業（００８６７） ９﹒６７元 無升跌

綠葉製藥（０２１８６） ５﹒６７元 升０﹒５３％

藥明康德（０２３５９） ８６﹒２０元 升０﹒７６％

中生製藥（０１１７７） １０﹒２８元 升０﹒９８％

藥明生物（０２２６９） ７９﹒９５元 升１﹒６５％

維亞生物（０１８７３） ４﹒６１元 升１﹒７７％

國藥控股（０１０９９） ２５﹒６０元 升１﹒９９％

三生製藥（０１５３０） １３﹒１０元 升２﹒５０％

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