《午市前瞻》港股料區間上落觀望貿易談判，２５５００暫有支持

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股全線回升，刺激港股今早跟隨高開，惟受累濠賭股及本

地地產股回吐，大市承接力不足，一度倒跌近２００點，半日仍走低逾１００點，跌穿兩萬六大

關。

美國「小非農」數據遜預期，市場預期聯儲局本月減息四分一厘的機會率已增至逾八成，帶

動美股三大指數全線向上。港股早段跟隨外圍上升，高開５９點報２６１６９，其後升幅逐步收

窄並倒跌，最多跌１８５點，至２５９２４，半日跌１４０點或跌０﹒５４％，收報２５９６９

，主板成交３３４﹒１８億元，比上日半日增加近一成二。國企指數略跑贏大市，收跌

０﹒４１％或跌４２點，報１０１７８。Ａ股則繼續國慶假期休市。

５０隻藍籌中，八成股份下跌。當中，跌幅最大的是金沙（０１９２８）及銀娛

（０００２７），半日分別回吐２﹒０７％及２％，報３５﹒５５元及４９元。而重磅股中，中

資股拖累恆指的點數跌幅較多。工行（０１３９８）、建行（００９３９）、騰訊

（００７００）及中移動（００９４１）股價分別走低１﹒１５％、０﹒６７％、０﹒４３％、

０﹒８４％，報５﹒１８元、５﹒９５元、３２３﹒８元、６５﹒２元，四隻合共拖低恆指４７

點。另外，「倫港聯姻」有進展，倫交所主要股東要求港交所（００３８８）至少提價兩成，並

增加現金比重。港交所偏軟，跌０﹒７％，報２２７﹒８元。友邦（０１２９９）低收０﹒４％

，報７４﹒３元；匯控（００００５）續跌０﹒１７％，報５８﹒７５元。



＊銷售數據佳碧桂園冠藍籌，地產股普跌部分零售股升＊



多間內房公布９月合同銷售額數據，碧桂園（０２００７）銷售按年增約四成，股價抽升

２﹒９７％，報１０﹒４元，為表現最佳藍籌。恆大（０３３３３）銷售增約三成一，半日亦走

高３﹒５９％，報１７﹒３元。合景泰富（０１８１３）銷售增近六成七，股價飆４﹒７８％，

報７﹒２４元。中海外（００６８８）雖未有數據公布，但同樣跟升０﹒６％，報２５﹒０５元

。潤地（０１１０９）則隨市軟０﹒１５％，報３３﹒２元。

另一邊廂，上日憧憬港府即將就《禁蒙面法》立法的本地地產股普遍受壓，新地

（０００１６）向下１﹒８４％，報１１２﹒１元；新世界（０００１７）軟１﹒１４％，報

１０﹒４元；恆地（０００１２）低收０﹒９５％，報３６﹒５元。部分收租股同樣向下，九置

（０１９９７）滑１﹒１５％，報４２﹒８５元；冠君產業信託（０２７７８）收跌０﹒３９％

，報５﹒０６元。不過，主營民生相關商場的領展（００８２３）逆市走高０﹒９８％，報

８７﹒７５元。至於同樣有地產業務的港鐵（０００６６），其車務總監劉天成最新指，車站持

續遭破壞，最壞情況部分或不能重開，半日股價則走低１﹒１２％，報４４元。

雖然禁蒙面法立法暫仍未有消息，但本地零售股未因而回吐。周大福（０１９２９）續升

１﹒５４％，報６﹒５８元；佐丹奴（００７０９）揚１﹒３６％，報２﹒２３元；亨得利

（０３３８９）彈２﹒９９％，報０﹒３４５元。



＊華能新能源獲私有化股價急漲，傳蘋果下季推新機手機股走高＊



華能新能源（００９５８）獲母公司中國華能溢價近一成九提私有化，今日復牌一度急飆近

一成三，至３﹒０１元，半日仍漲１１﹒２４％，報２﹒９７元。消息連帶動其他風電股上揚，

大唐新能源（０１７９８）揚６﹒６７％，報０﹒８元；中廣核新能源（０１８１１）升

３﹒６６％，報０﹒８５元；龍源電力（００９１６）跟隨走高２﹒９６％，報４﹒５２元。

有傳蘋果公司明年首季將推出採用Ａｐｐｌｅ Ａ１３晶片的ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ２，與上

月推出的ｉＰｈｏｎｅ １１配置相同，但售價更便宜。相關手機股應消息炒起，通達集團

（００６９８）漲３﹒５７％，報０﹒５８元；瑞聲科技（０２０１８）揚１﹒９％，報

４２﹒９５元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒１５％，報１２﹒３４元。至於非蘋果供應商

的舜宇光學（０２３８２）僅微升０﹒１７％，報１１８﹒９元。

百威亞太（０１８７６）上市第四日再創上市新高，今早盤中高見３０﹒２５元，較招股價

２７元高出１２％，中午收報３０﹒５元，升３﹒０４％。集團日前公布，悉數行使超額配股權

，涉近２﹒１８億股。其他半新股表現一般，ＴＢＫＳ ＨＬＤＧＳ（０１９６０）及ＬＦＧ投

資控股（０３９３８）繼上日急挫後，今日繼續受壓。前者挫５﹒３２％，報０﹒４４５元；後

者跌１﹒８９％，報１﹒０４元；復宏漢霖－Ｂ（０２６９６）亦挫４﹒６５％，報４４﹒１元

。



＊張智威：看好富力地產前景，現價可買入＊



港股今早高開５９點報２６１６９點，之後倒跌，穿２６０００關。信誠證券聯席董事張智

威向《經濟通通訊社》表示，昨日大市倒升主要借港府準備頒布《禁蒙面法》，理據不充份，故

此是「升突咗」，今日高開後倒跌，是大戶借機獲利回套。他指出，除非１０月份的中美貿易戰

會談有轉機，否則恆指保持區間上落，料在２５５００點至２７１００點之間波動。他續稱，如

果跌穿２５５００點水平，或要下試２４８００點。

受惠９月份銷售額增長，內房股普遍上升，張智威最看好富力地產（０２７７７）前景。他

指出，由於過去一年全球經濟轉差，市場本預期內房股普遍銷售額會下跌，但數據表現普遍比預

期好。他補充，如中國要保持經濟增長，就必須依靠內需提振，料對房地產及金融等板塊有利；

加上內房股過去幾個月已經超跌，所以現開始回暖。他又指，富力地產在廣州及粵港澳大灣區有

很多物業及土儲，很大機會受惠於中央的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意

見》，因此較看好該股前景。他認為投資者可現價買入，目標價１５元，止蝕價為１１元。該股

午市收報１２﹒２２元漲２﹒１７％。（ｋｓ、ｋｌ、ｆｚ）

