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即市新聞

04/10/2019 14:49

《美元走勢－羅明立》留意美非農數據，暫不宜急進做空歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒９２　　　　１０６﹒７１　　　　１０６﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９８４　　　　１﹒０９６６　　　　１﹒０９７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３５７　　　　１﹒２３３０　　　　１﹒２３３６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０００８　　　　０﹒９９７６　　　　０﹒９９８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３４　　　　７﹒８３９７　　　　７﹒８４１０

　　《美元走勢》美國ＩＳＭ非製造業指數在９月份下跌至５２﹒６，為自從２０１６年８月以
來最低，數據加深投資者對經濟前景的憂慮。另外，勞工部公布的美國上周首次申領失業救濟人
數，按周增加４０００人，至２１﹒９萬人，稍高於分析師預測的２１﹒５萬人。人數持續增加
，可能與通用汽車工人罷工有關。而８月工廠訂單按月跌０﹒１％，跌幅較預期的０﹒２％為少

　　美國股市近日急挫，引起美聯儲減息穩定市場的憧憬，美匯指數短線回檔，出現三連跌，觸
及２０天線的９８﹒６５。現時關鍵是今晚非農數據能否為美元帶來正面支持，若數據欠佳，美
元可能要進一步試低。
　　歐元區方面，中美貿易衝突、歐美貿易衝突及英國脫歐問題為區內帶來外部衝擊。分析師預
期區內經濟於第三季度尾停滯不前，工業活動衰退，服務業增長放緩將會加劇。除了製造業不景
，９月份服務業跌至１月來最低水平，經濟學家預期，歐元區第三季經濟增速最多只是０﹒１％
，出現衰退風險上升。
　　技術走勢上，昨日（３日）提到的背馳現象或引發一些補倉支持歐元回穩，１﹒１０是２０
天平均線，１﹒１０６０及１﹒１１１０是往上的阻力，留意今晚的非農數據，暫不宜急進做空

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９２０　　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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