《美元走勢－羅明立》留意美非農數據，暫不宜急進做空歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒９２ １０６﹒７１ １０６﹒８６

歐元╱美元 １﹒０９８４ １﹒０９６６ １﹒０９７１

英鎊╱美元 １﹒２３５７ １﹒２３３０ １﹒２３３６

美元╱瑞郎 １﹒０００８ ０﹒９９７６ ０﹒９９８４

美元╱港元 ７﹒８４３４ ７﹒８３９７ ７﹒８４１０



《美元走勢》美國ＩＳＭ非製造業指數在９月份下跌至５２﹒６，為自從２０１６年８月以

來最低，數據加深投資者對經濟前景的憂慮。另外，勞工部公布的美國上周首次申領失業救濟人

數，按周增加４０００人，至２１﹒９萬人，稍高於分析師預測的２１﹒５萬人。人數持續增加

，可能與通用汽車工人罷工有關。而８月工廠訂單按月跌０﹒１％，跌幅較預期的０﹒２％為少

。

美國股市近日急挫，引起美聯儲減息穩定市場的憧憬，美匯指數短線回檔，出現三連跌，觸

及２０天線的９８﹒６５。現時關鍵是今晚非農數據能否為美元帶來正面支持，若數據欠佳，美

元可能要進一步試低。

歐元區方面，中美貿易衝突、歐美貿易衝突及英國脫歐問題為區內帶來外部衝擊。分析師預

期區內經濟於第三季度尾停滯不前，工業活動衰退，服務業增長放緩將會加劇。除了製造業不景

，９月份服務業跌至１月來最低水平，經濟學家預期，歐元區第三季經濟增速最多只是０﹒１％

，出現衰退風險上升。

技術走勢上，昨日（３日）提到的背馳現象或引發一些補倉支持歐元回穩，１﹒１０是２０

天平均線，１﹒１０６０及１﹒１１１０是往上的阻力，留意今晚的非農數據，暫不宜急進做空

。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９２０ １﹒１０５０ １﹒０８７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

