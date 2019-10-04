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04/10/2019 08:22

《國際要聞》美民主黨總統參選人桑德斯胸痛入院，叫停競選活動

　　美國民主黨總統提名初選形勢或出現重大變化，目前支持度第三的參議員桑德斯因為心臟動
脈栓塞而入院，暫停參選活動。
　　作為今屆最年長總統參選人，桑德斯今次入院，無疑令人關注其健康狀況，是否足以勝任更
為繁重的總統職務。
　　桑德斯昨日（３日）透過Ｔｗｉｔｔｅｒ報平安，還趁機推銷全民醫保（Ｍｅｄｉｃａｒｅ
ｆｏｒ　Ａｌｌ）。他自言感覺良好，慶幸有好的醫保、醫生和護士協助他康復，強調無人可預
計何時有緊急醫療需要，也不應該有人擔心因求醫而破產，因此需要全民醫保。
《香港經濟日報》

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