《國際要聞》美民主黨總統參選人桑德斯胸痛入院，叫停競選活動

美國民主黨總統提名初選形勢或出現重大變化，目前支持度第三的參議員桑德斯因為心臟動

脈栓塞而入院，暫停參選活動。

作為今屆最年長總統參選人，桑德斯今次入院，無疑令人關注其健康狀況，是否足以勝任更

為繁重的總統職務。

桑德斯昨日（３日）透過Ｔｗｉｔｔｅｒ報平安，還趁機推銷全民醫保（Ｍｅｄｉｃａｒｅ

ｆｏｒ Ａｌｌ）。他自言感覺良好，慶幸有好的醫保、醫生和護士協助他康復，強調無人可預

計何時有緊急醫療需要，也不應該有人擔心因求醫而破產，因此需要全民醫保。

《香港經濟日報》

