美國民主黨總統提名初選形勢或出現重大變化，目前支持度第三的參議員桑德斯因為心臟動
脈栓塞而入院，暫停參選活動。
作為今屆最年長總統參選人，桑德斯今次入院，無疑令人關注其健康狀況，是否足以勝任更
為繁重的總統職務。
桑德斯昨日（３日）透過Ｔｗｉｔｔｅｒ報平安，還趁機推銷全民醫保（Ｍｅｄｉｃａｒｅ
ｆｏｒ Ａｌｌ）。他自言感覺良好，慶幸有好的醫保、醫生和護士協助他康復，強調無人可預
計何時有緊急醫療需要，也不應該有人擔心因求醫而破產，因此需要全民醫保。
《香港經濟日報》
04/10/2019 08:22
《國際要聞》美民主黨總統參選人桑德斯胸痛入院，叫停競選活動
美國民主黨總統提名初選形勢或出現重大變化，目前支持度第三的參議員桑德斯因為心臟動
脈栓塞而入院，暫停參選活動。
作為今屆最年長總統參選人，桑德斯今次入院，無疑令人關注其健康狀況，是否足以勝任更
為繁重的總統職務。
桑德斯昨日（３日）透過Ｔｗｉｔｔｅｒ報平安，還趁機推銷全民醫保（Ｍｅｄｉｃａｒｅ
ｆｏｒ Ａｌｌ）。他自言感覺良好，慶幸有好的醫保、醫生和護士協助他康復，強調無人可預
計何時有緊急醫療需要，也不應該有人擔心因求醫而破產，因此需要全民醫保。
《香港經濟日報》
|生財有道04/10/2019
租客新出路，唔租屋租酒店？
|國際動態04/10/2019
78歲桑德斯胸痛入院 暫停競選活動
|剖析天下03/10/2019
港股尋底之旅未完，轉戰美股？
|生財有道03/10/2019
明日世界近在咫尺，大數據為成功必然養分
|剖析天下03/10/2019
印度稅制改革 催化經濟增長
|生財有道03/10/2019
現身倫敦時裝周 特步多品牌策略起跑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰