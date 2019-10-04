【紓困措施】貨櫃車司機收入急跌，業界促效星提供稅務優惠

中美貿易戰和反修例事件影響下，本港物流業受創，今年首８個月港口貨櫃吞吐量首累計數

字，較去年同期跌７﹒４％。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，碼頭內運司機和跨境貨櫃車司機生計亦大受影響，收入

分別跌約１８％和４４％，主要因反修例事件亦令內地關口抽檢頻密，押運費減少，致司機收入

大減。航運交通界立法會議員易志明認為，政府應參考新加坡提供稅務優惠，吸引更多商家落戶

，並避免與大灣區內其他港口惡性競爭。《香港經濟日報》

