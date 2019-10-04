《經濟通通訊社４日專訊》學聯前副秘書長岑敖暉表示，將於今日下午５點前，就行政長官
及行政會議決定引用《緊急情況規例條例》實施《禁止蒙面規例》一事，提出司法覆核。
他指，緊急法賦予行政長官無上權力，並能繞過立法會就能進行立法，緊急法賦予行政長官
沒收、充公財產的權力，緊急法一旦無限制地得以落實，港人的人身安全及性命財產均受到重大
威脅。他又指，其法律團隊現正準備及譔寫相關法律文件。（ｊｏ）（ｚｚ）
04/10/2019 16:18
【禁蒙面法】岑敖暉計劃下午５時前就禁蒙面法提出司法覆核
《經濟通通訊社４日專訊》學聯前副秘書長岑敖暉表示，將於今日下午５點前，就行政長官
及行政會議決定引用《緊急情況規例條例》實施《禁止蒙面規例》一事，提出司法覆核。
他指，緊急法賦予行政長官無上權力，並能繞過立法會就能進行立法，緊急法賦予行政長官
沒收、充公財產的權力，緊急法一旦無限制地得以落實，港人的人身安全及性命財產均受到重大
威脅。他又指，其法律團隊現正準備及譔寫相關法律文件。（ｊｏ）（ｚｚ）
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