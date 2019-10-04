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04/10/2019 10:32

【本港經濟】零售管理協會料１０月零售額跌幅或達雙位數

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港零售管理協會主席謝邱安儀接受電台訪問表示，受１０月１
日的社會活動影響，部分商舖因而提早關鋪時間或全日關鋪，認為十一黃金周生意額跌幅誇張，
料十月零售額跌幅或達雙位數。　　
　　她又指，部分街舖業主已願意減租，但大地產商中現時只有希慎（０００１４）和太古
（０００１９）有意調整租金，擔心示威活動持續或使零售業出現裁員或結業潮。
　　她指，根據業界反映，現時旅遊區整體人流跌幅多於５成，生意亦未見好轉，但因基數較低
，９月零售數字下跌幅度或較８月為低。（ｂｎ）

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