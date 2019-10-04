【禁蒙面法】特首下午三時與眾司局長會見傳媒，或與禁蒙面法有關

《經濟通通訊社４日專訊》政府剛宣布，行政長官林鄭月娥今日下午三時將與一眾司局長於

政府總部會見傳媒。

行政會議今早召開特別會議，預料會上討論訂立《禁蒙面法》。

消息指，政府因應１０月１日示威衝突暴力情況加劇，政府計劃引用《緊急法》，立法禁止

市民參與「政治活動」，特別是非法遊行集會時不准蒙面。

《南華早報》較早時候亦引述知情人士報道，香港政府或引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》

，最快今日午夜生效，並指違例者最高可判囚一年或罰款２﹒５萬元。（ｃｌ）（ｚｚ）

