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04/10/2019 13:34

【禁蒙面法】特首下午三時與眾司局長會見傳媒，或與禁蒙面法有關

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府剛宣布，行政長官林鄭月娥今日下午三時將與一眾司局長於
政府總部會見傳媒。
　　行政會議今早召開特別會議，預料會上討論訂立《禁蒙面法》。
　　消息指，政府因應１０月１日示威衝突暴力情況加劇，政府計劃引用《緊急法》，立法禁止
市民參與「政治活動」，特別是非法遊行集會時不准蒙面。
　　《南華早報》較早時候亦引述知情人士報道，香港政府或引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》
，最快今日午夜生效，並指違例者最高可判囚一年或罰款２﹒５萬元。（ｃｌ）（ｚｚ）

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