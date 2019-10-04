【禁蒙面法】報道：港府決定引用緊急法頒布反蒙面法

《經濟通通訊社４日專訊》據《ＮＯＷ新聞》引述消息報道，特首會同行政會議通過引用緊

急法訂立反蒙面法，新法將自午夜開始生效。《有線新聞》亦相類似報道指，消息稱政府決定訂

立禁蒙面法。

政府剛宣布，行政長官林鄭月娥今日下午三時將與一眾司局長於政府總部會見傳媒。

行政會議今早召開特別會議，預料會後政府會公布訂立《禁蒙面法》詳情。

《南華早報》較早時候已引述知情人士報道，香港政府或引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》

，最快今日午夜生效，並指違例者最高可判囚一年或罰款２﹒５萬元。（ｃｌ）（ｚｚ）

