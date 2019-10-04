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即市新聞

04/10/2019 18:51

《再戰明天》中港股市下周一休市，聯儲局下周公布會議記錄


　　《經濟通通訊社４日專訊》下周的焦點將落在：於本港時間下周四（１０日）清晨
２：００ｐｍ，美國聯儲局公布９月１７－１８日政策會議記錄。此外，美國聯儲局主席鮑威爾
將於下周三（９日）發表演說。

＊堪薩斯城儲行發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（７日）清晨６：４５ａｍ，美國堪薩斯城聯邦儲
備銀行總裁喬治在全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）第６１屆年會上就「堪薩斯城聯儲的觀點」發
表講話。
　　下周一晚１０：２０ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加有關該行在印度的
工作及其印度國家發展中心的非正式討論。
　　５：３０ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩、西班牙央行總裁德科斯與英國央行貨幣政策委
員會（ＭＰＣ）委員鄧雷羅在歐洲央行貨幣政策年會參與討論。

＊中港股市假期休市，歐元區公布投資者信心指數＊

　　下周一，中港股市假期休市。
　　在數據方面，下午４：３０ｐｍ，歐元區公布１０月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料跌幅
由１１﹒１擴大至１２﹒５。５：００ｐｍ，中國公布９月外匯儲備，料維持於由３﹒１萬億美
元。美國公布９月財政預算月報，料盈餘由１１９１億美元收窄至８２５億美元。

＊中國公布９月財新服務業採購經理人指數＊

　　下周二（８日）印度股市假期休市。
　　下周二清晨３：００ａｍ，美國公布８月消費信貸，料由２３２﹒９億美元降至１６０億美
元。９：４５ａｍ，中國公布９月財新服務業採購經理人指數，料由５２﹒１降至５２。
　　８：３０ｐｍ，美國公布９月生產者物價指數，月率料維持於０﹒１％；年率料維持於
１﹒８％。

＊中遠海運港口開股東特別大會＊

　　在本港，下周二中遠海運港口（０１１９９）開股東特別大會。（ｈｏ）

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