《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波下午在政府記者會上表示，香港絕對不會進行
外匯管制，因為在基本法１１２條莊嚴保證下，本港保障資金流動進出自由，相信禁蒙面法對香
港核心競爭力無影響，本港仍有競爭力吸引資金。
被問及７２１元朗事件進展時，保安局局長李家超表示，警方在這方面正不斷努力，但是次
事件中多人皆蒙面，難以鑑別其身份，提升搜證難度，而案件亦已進入司法程序，細節不能說太
多。（ｂｎ）（ｚｚ）
04/10/2019 15:44
【禁蒙面法】陳茂波：本港絕對不會進行外匯管制，仍有力吸引資金
《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波下午在政府記者會上表示，香港絕對不會進行
外匯管制，因為在基本法１１２條莊嚴保證下，本港保障資金流動進出自由，相信禁蒙面法對香
港核心競爭力無影響，本港仍有競爭力吸引資金。
被問及７２１元朗事件進展時，保安局局長李家超表示，警方在這方面正不斷努力，但是次
事件中多人皆蒙面，難以鑑別其身份，提升搜證難度，而案件亦已進入司法程序，細節不能說太
多。（ｂｎ）（ｚｚ）
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