【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒２３％，第三季累跌４﹒３３％

《經濟通通訊社４日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報

１８２﹒２４點，按周跌０﹒２３％，連跌６周累挫３﹒２６％。今年第三季ＣＣＬ則累跌

４﹒３３％。

其中，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８３﹒４７點，按周跌

０﹒２６％。中小型單位ＣＣＬ報１８２﹒３６點，按周跌０﹒２６％；大型單位ＣＣＬ更創

２２周新低，報１８１﹒６３點，按周跌０﹒１％，７周累跌２﹒５１％。

分區方面，九龍樓價跌勢有加快跡象，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７９﹒７４點，創２５周

新低，按周跌０﹒５４％，指數連跌３周共１﹒５１％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒３

７點，創２４周新低，按周跌１﹒５３％，連跌２周共１﹒８９％；新界西近２周樓價有所回穩

，新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６７﹒０５點，按周升０﹒４７％，連升２周共０﹒５４％。至

於港島樓價指數亦連跌２周的頹勢，港島樓價指數報１８８﹒１６點，按周升０﹒２５％。

以正式買賣合約日期計，今年第三季八大指數均下跌。除ＣＣＬ外，ＣＣＬＭａｓｓ跌

４﹒２３％，中小型單位ＣＣＬ跌４﹒１２％，大型單位ＣＣＬ跌５﹒３７％。以分區來看，港

島跌５﹒５６％，九龍跌３﹒２２％，新界東跌４﹒０１％，新界西跌４﹒３２％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，ＣＣＬ四大整體指數齊跌６周，為近１１年以來首

見，即２００８年１１月金融海嘯後再現。雖然今年中秋前樓價明顯加快向下調整，但認為樓市

並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平，調整幅度約一成。（ｙｗ）

