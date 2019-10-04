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即市新聞

04/10/2019 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒２３％，第三季累跌４﹒３３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報
１８２﹒２４點，按周跌０﹒２３％，連跌６周累挫３﹒２６％。今年第三季ＣＣＬ則累跌
４﹒３３％。
　　其中，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８３﹒４７點，按周跌
０﹒２６％。中小型單位ＣＣＬ報１８２﹒３６點，按周跌０﹒２６％；大型單位ＣＣＬ更創
２２周新低，報１８１﹒６３點，按周跌０﹒１％，７周累跌２﹒５１％。
　　分區方面，九龍樓價跌勢有加快跡象，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７９﹒７４點，創２５周
新低，按周跌０﹒５４％，指數連跌３周共１﹒５１％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒３
７點，創２４周新低，按周跌１﹒５３％，連跌２周共１﹒８９％；新界西近２周樓價有所回穩
，新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６７﹒０５點，按周升０﹒４７％，連升２周共０﹒５４％。至
於港島樓價指數亦連跌２周的頹勢，港島樓價指數報１８８﹒１６點，按周升０﹒２５％。
　　以正式買賣合約日期計，今年第三季八大指數均下跌。除ＣＣＬ外，ＣＣＬＭａｓｓ跌
４﹒２３％，中小型單位ＣＣＬ跌４﹒１２％，大型單位ＣＣＬ跌５﹒３７％。以分區來看，港
島跌５﹒５６％，九龍跌３﹒２２％，新界東跌４﹒０１％，新界西跌４﹒３２％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，ＣＣＬ四大整體指數齊跌６周，為近１１年以來首
見，即２００８年１１月金融海嘯後再現。雖然今年中秋前樓價明顯加快向下調整，但認為樓市
並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平，調整幅度約一成。（ｙｗ）

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