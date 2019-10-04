《經濟通通訊社４日專訊》據《南華早報》引述知情人士報導，香港政府或引用《緊急法》
頒布《禁蒙面法》，最快今日午夜生效，並指違例者最高可判囚一年或罰款２﹒５萬元。
報道續指，行政會議亦正討論是否授權警察可以要求任何人在公眾地方除下面罩，若警察認
為該名戴面罩人士有意隱藏身份，無論該名人士是否正在進行集會，若拒絕相關要求，則可被捕
，一旦罪成可判囚６個月，但若以宗教及醫療理由穿戴面罩則可獲豁免。（ｂｎ）（ｚｚ）
04/10/2019 11:22
【禁蒙面法】南華早報：傳違者可判囚一年，或於今日午夜實施
《經濟通通訊社４日專訊》據《南華早報》引述知情人士報導，香港政府或引用《緊急法》
頒布《禁蒙面法》，最快今日午夜生效，並指違例者最高可判囚一年或罰款２﹒５萬元。
報道續指，行政會議亦正討論是否授權警察可以要求任何人在公眾地方除下面罩，若警察認
為該名戴面罩人士有意隱藏身份，無論該名人士是否正在進行集會，若拒絕相關要求，則可被捕
，一旦罪成可判囚６個月，但若以宗教及醫療理由穿戴面罩則可獲豁免。（ｂｎ）（ｚｚ）
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