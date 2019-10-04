《經濟通通訊社４日專訊》馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，香港行政長官林鄭月娥應該辭職，
並警告指中國政府將採取嚴厲行動，結束香港持續近四個月的示威。
馬哈蒂爾出席吉隆坡一場會議時表示，林鄭月娥正身處於兩難的境地，一方面她必須服從北
京政府，但另一方面又不可以埋沒自己的良知。她知道港人拒絕修訂《逃犯條例》是正確的事情
，但亦明白到反對修例會有後果，因此對林鄭來說，最好就是辭任行政長官。
馬哈蒂爾又以１９８９年天安門事件作為參考，認為北京最終會派出解放軍採取嚴厲行動，
結束香港的示威。（ｚｚ）
04/10/2019 16:38
【禁蒙面法】馬哈蒂爾：林鄭應辭職，北京或採嚴厲行動結束示威
《經濟通通訊社４日專訊》馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，香港行政長官林鄭月娥應該辭職，
並警告指中國政府將採取嚴厲行動，結束香港持續近四個月的示威。
馬哈蒂爾出席吉隆坡一場會議時表示，林鄭月娥正身處於兩難的境地，一方面她必須服從北
京政府，但另一方面又不可以埋沒自己的良知。她知道港人拒絕修訂《逃犯條例》是正確的事情
，但亦明白到反對修例會有後果，因此對林鄭來說，最好就是辭任行政長官。
馬哈蒂爾又以１９８９年天安門事件作為參考，認為北京最終會派出解放軍採取嚴厲行動，
結束香港的示威。（ｚｚ）
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