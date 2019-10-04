【禁蒙面法】青協呼籲各界冷靜克制，仇恨情緒影響青年身心健康

《經濟通通訊社４日專訊》香港青年協會發表聲明表示，對持續發生的社會混亂，極端暴力

衝突不斷升級，以至最近發生開槍事件深感痛心，並對社會長期處於憤怒與敵對的崩緊狀態，加

深情緒失控危機感到憂慮，又指仇恨與負面情緒持續蔓延，嚴重威脅青年和市民的精神和身心健

康。

青協表示，反對任何形式的暴力行為，不願見到性命傷亡，呼籲各方必須保持冷靜、理性和

克制，又希望當局持平、透明、公正地徹查相關事件，維護香港法紀，釋除公眾疑慮，使社會得

以彰顯公義。（ｚｚ）

