《經濟通通訊社４日專訊》香港青年協會發表聲明表示，對持續發生的社會混亂，極端暴力
衝突不斷升級，以至最近發生開槍事件深感痛心，並對社會長期處於憤怒與敵對的崩緊狀態，加
深情緒失控危機感到憂慮，又指仇恨與負面情緒持續蔓延，嚴重威脅青年和市民的精神和身心健
康。
青協表示，反對任何形式的暴力行為，不願見到性命傷亡，呼籲各方必須保持冷靜、理性和
克制，又希望當局持平、透明、公正地徹查相關事件，維護香港法紀，釋除公眾疑慮，使社會得
以彰顯公義。（ｚｚ）
04/10/2019 18:20
【禁蒙面法】青協呼籲各界冷靜克制，仇恨情緒影響青年身心健康
《經濟通通訊社４日專訊》香港青年協會發表聲明表示，對持續發生的社會混亂，極端暴力
衝突不斷升級，以至最近發生開槍事件深感痛心，並對社會長期處於憤怒與敵對的崩緊狀態，加
深情緒失控危機感到憂慮，又指仇恨與負面情緒持續蔓延，嚴重威脅青年和市民的精神和身心健
康。
青協表示，反對任何形式的暴力行為，不願見到性命傷亡，呼籲各方必須保持冷靜、理性和
克制，又希望當局持平、透明、公正地徹查相關事件，維護香港法紀，釋除公眾疑慮，使社會得
以彰顯公義。（ｚｚ）
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