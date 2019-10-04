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04/10/2019 15:28

【積金檢閱】理柏：強積金９月升０﹒９７％，韓股基金表現最佳

　　《環富通基金頻道４日專訊》據理柏的資料顯示，今年９月底止各類強積金整體平均錄得
０﹒９７％單月升幅，當中以南韓股票基金表現最好，單月升４﹒４８％。日本股票基金為第二
佳，單月漲４﹒２９％；表現最差的為醫療保健股票基金，單月跌１﹒１４％。
　　資料顯示，截至９月底止三個月內，日本股票基金表現最佳，升２﹒９４％；南韓股票
基金表現最差，跌７﹒２９％。
　　截至９月底止年內迄今，美國股票基金表現最好，升１８﹒４４％；表現最差的為南韓股票
基金，跌８﹒１５％。
　
　　表列各類別強積金基金截至９月底止表現：


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１個月回報　　　３個月回報　　年內迄今
　　資產類別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％，以港元計）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南韓股票　　　　　　　　　　　　　　　　　４﹒４８　　　－７﹒２９　－８﹒１５
　　日本股票　　　　　　　　　　　　　　　　　４﹒２９　　　　２﹒９４　　９﹒９６
　　亞太區股票　　　　　　　　　　　　　　　　３﹒１２　　　－０﹒０３　　６﹒９８
　　歐洲股票　　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒８１　　　－１﹒４０　１２﹒０３
　　亞太區　　　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒４４　　　－３﹒２９　　５﹒７０
　　環球股票　　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒１８　　　－１﹒０２　１１﹒３６
　　其他股票　　　　　　　　　　　　　　　　　１﹒７３　　　－１﹒３９　１３﹒４３
　　其他目標期限　　　　　　　　　　　　　　　１﹒４３　　　－１﹒３６　　９﹒８９
　　大中華股票　　　　　　　　　　　　　　　　１﹒２７　　　－１﹒８２　　９﹒６８
　　港元進取混合型　　　　　　　　　　　　　　１﹒２５　　　－１﹒３９　　８﹒１２
　　美國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　１﹒１４　　　　０﹒４７　１８﹒４４
　　香港股票　　　　　　　　　　　　　　　　　１﹒０８　　　－６﹒９２　　３﹒９７
　　中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　１﹒０５　　　－４﹒４０　　４﹒５４
　　港元平衡混合型　　　　　　　　　　　　　　０﹒９１　　　　０﹒２５　　９﹒４８
　　其他靈活混合型　　　　　　　　　　　　　　０﹒５０　　　－０﹒２２　　５﹒５６
　　其他貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　　０﹒３７　　　－１﹒７２　－０﹒８６
　　人民幣債券　　　　　　　　　　　　　　　　０﹒３４　　　－１﹒０９　　１﹒０６
　　其他絕對回報　　　　　　　　　　　　　　　０﹒２９　　　－０﹒３０　　７﹒３９
　　其他債券　　　　　　　　　　　　　　　　　０﹒１５　　　－１﹒３４　　０﹒０８
　　港元貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　　０﹒１４　　　　０﹒０３　　０﹒５８
　　港元保守混合型　　　　　　　　　　　　　－０﹒０３　　　　１﹒２９　　７﹒９１
　　保本基金　　　　　　　　　　　　　　　　－０﹒０７　　　－０﹒０２　　３﹒０２
　　亞太區當地貨幣債券　　　　　　　　　　　－０﹒１３　　　　０﹒７３　　４﹒７４
　　港元債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０﹒３９　　　　０﹒７３　　４﹒３８
　　環球債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０﹒９０　　　　１﹒０１　　５﹒１０
　　醫療保健股票　　　　　　　　　　　　　　－１﹒１４　　　－３﹒１６　　５﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｇｒａｎｄ　Ｔｏｔａｌ　　　　　　　　　　０﹒９７　　　－１﹒１３　　７﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　資料來源：理柏香港，截至２０１９年９月３０日

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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