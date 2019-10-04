《宏觀論勢－李依萊》起伏不定的市場風險

《宏觀論勢》最近，投資者重新審視各項宏觀經濟動向，包括企業盈利下滑、宏觀經濟數據

發布及中美貿易局勢再次升級，令避險情緒升溫，因此，環球股市在貨幣寬鬆立場的支持下表現

仍然疲弱。

早前，在中美貿易局勢升溫的影響下，美國股市表現比環球股市遜色。由於市場預料中美雙

方能夠在２０２０年美國大選前達成貿易協議的機會愈趨渺茫，加上新一輪關稅實施壓抑市場樂

觀情緒，我們預計明年企業盈利下跌的風險會逐漸增加。行業方面，我們自早前下調美國金融板

塊評級及建議鎖定利潤後，美國金融股表現持續弱勢。受「保險性減息」及市場對全球經濟增長

放緩的憂慮加劇所影響，行業表現有可能進一步低迷，我們對新配置繼續持審慎態度。在板塊輪

動轉換時，部分公用事業及能源行業股份具長期價值，並持較低程度的資產配置。

全球股市避險情緒高漲，歐洲股市表現亦不及環球市場。我們預計在１０月３１日英國脫歐

限期及英國國會休會前，市場將維持審慎交易態度。儘管歐洲央行重啟量化寬鬆可望為經濟帶來

支持，但市場波動性將受硬脫歐憂慮加劇所影響而增加。

近期亞洲區第二季企業盈利表現普遍疲弱，表現遜於預期，尤其是泰國、印尼、馬來西亞和

印度等國家，導致區內企業盈利增長預測被進一步下調。

聯儲局有可能在今年餘下時間內為了保險而進一步降息，加上利好因素有限，金融業估值可

能會繼續下跌。整體而言，由於銀行業表現能反映經濟增長情況，加上下行風險將逐漸增加，預

計減息將會在今年年底至２０２０年為銀行業的利潤帶來壓力。

中美兩國在貿易戰中的立場相當強硬，雙方都宣布提高關稅，拖累中國股市表現。市場會密

切關注貿易談判進程及各項經濟指標情況，以評估經濟增長勢頭。據估計，美國最新上調的關稅

或在未來１２個月內拖累中國ＧＤＰ增速２０－３０個基點，而且並未計算中國為抵消關稅所推

出的刺激措施可能帶來的長遠影響。因此，我們預料中國當局將繼續偏向改革及寬鬆政策。為了

進一步深化利率市場化，中國實行改革貸款市場報價利率機制（ＬＰＲ），以下調貸款利率。在

存款利率維持不變而新增貸款的利率基準被新機制取代的情況下，貸款定價將出現實質的利率下

調，我們認為這會對銀行的淨息差造成壓力。

有見中美貿易局勢越趨不穩及企業盈利能力受壓，這些發展動向可能會對環球經濟造成較長

期影響，亦會帶來廣泛風險，例如中美兩國的緊張關係將會對科技、金融、互聯網、媒體及國防

等行業產生重大影響。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

