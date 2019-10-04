《股市一周》港股全周跌１３３點連挫三星期，失守二萬六關

《股市一周》港股本周受國慶節及本地政治局走勢影響，恆指一直在二萬六關口拉鋸，直至

今天下午港府宣布，將利用《緊急法》通過訂立《禁蒙面法》，並自午夜開始生效，令大市跌幅

進一步加深。最終港股全周跌逾１３３點，連跌三周。

周一（３０日）國慶前港股走勢波動，雖然受美國或將中概股除牌消息影響，但中石油

（００８５７）於鄂爾多斯盆地長７生油層勘探，發現１０億噸級的慶城大油田，帶動港股當日

升１３７點。

周二（１日）國慶節休市；周三（２日）由於國慶節當日本地多區均因示威活動而爆發嚴重

衝突，另外美國９月製造業活動跌至逾１０年新低，拖累美股三大指數全線下挫，令港股大市氣

氛亦持續低迷，港股跌４９點。

周四（３日）美國宣布自１０月１８日起對歐盟飛機加徵一成關稅，對農產品及工業商品等

其他歐洲商品徵稅二成五，港股低開低走。午後有傳港府或將會引用《緊急情況規例條例》立禁

蒙面法，進一步限制示威活動，令港股尾段倒升６７點。

本日市場憧憬聯儲局月底再減息，港股今早隨美股高開，不過市場仍對本港政局憂慮，而且

港府利用《緊急法》通過訂立反蒙面法，令港股失守二萬六關口，全日挫１３０點，收報

２５９５４點。

總結恆指本周累積跌幅１３３點或０﹒５２％，連跌三周累挫１５３１點或５﹒６％。國企

指數本周跌１點，收１０１４７點。

主板成交本周日均６５５億元，比上周減少逾３﹒５％。

重磅股方面，本周跌幅顯著，市場憂慮英國「硬脫歐」，匯控（００００５）本周挫

２﹒７６％，報５８﹒２５元；倫敦證券交易所（ＬＳＥ）的主要股東要求港交所

（００３８８）最少增加收購作價２０％，股價本周跌０﹒３５％，報２２６元；騰訊

（００７００）購入挪威影片遊戲開發商Ｆｕｎｃｏｍ ２９％股份，本周走低２％，報

３２２﹒８元；中移動（００９４１）獲匯證維持目標價及評級，全周升１﹒５６％，報６５元

；友邦（０１２９９）被Ｃａｐｉｔａｌ減持４９３萬股，全周軟０﹒６１％，報７３﹒５５元

。



＊本周示威活動持續，地產、公用股受沽壓＊



由於本周示威活動持續及有進一步升級，故大部分本地地產股本周受壓。新鴻基地產

（０００１６）全周累跌０﹒９８％，報１１０﹒９元；九置（０１９９７）挫１﹒４％，報

４２﹒３５元；希慎興業（０００１４）滑１﹒６％，報３０﹒８５元；長實（０１１１３）跌

０﹒６６％，報５２﹒８５元；不過，新世界發展（０００１７）漲２﹒１６％，報１０﹒４元

。

公用股亦受到沽壓，特別是港鐵（０００６６）車站因示威活動而持續遭破壞，全周走低

１﹒５８％，報４３﹒６５元；中電（００００２）挫１﹒７％，報８１元；「十一」國慶日，

本港各區爆發大型衝突，本港逾３０個商場暫停營業，其中領展（００８２３）旗下黃大仙中心

南館及北館關閉，全周仍漲２﹒１６％，報８７﹒４５元；電能實業（００００６）升

２﹒０２％，報５３﹒１５元；長江基建（０１０３８）軟０﹒８５％，報５２﹒２５元。



＊資金流入內房、食品股，碧桂園成最佳表現＊



有幾家內房企業公布９月運營數據，而銷售成績普遍出眾，令內房股本周造好。碧桂園

（０２００７）９月合同銷售額同比增四成，全周累漲５﹒１７％，報１０﹒３８元，為表現最

好恆指及國指成分股；恆大（０３３３３）９月份的合約銷售按年增長近３２％，本周走高

６﹒６８％，報１７﹒５８元；世房（００８１３）獲交銀國際唱好，全周漲８﹒２６％，報

２４﹒２５元；融創中國（０１９１８）升３﹒２％，報３２﹒２５元；雅居樂（０３３８３）

漲２﹒７４％，報９﹒７５元。

食品股本周普遍向上，蒙牛乳業（０２３１９）遭麥格理維持目標價２３元，及評級「跑輸

大市」，全周仍漲２﹒７４％，報３０元；中國旺旺（００１５１）遭凱基證券降目標價至

６﹒２５元，及評級變成持有，本周微升０﹒３３％，報６﹒１５元；青島啤酒（００１６８）

軟０﹒３２％，報４７﹒２５元；華潤啤酒（００２９１）升０﹒３７％，報４１﹒２５元；澳

優（０１７１７）走高１０﹒７５％，報１０﹒２元。



＊油股走勢弱，復星國際、創科齊受挫＊



油股本周走勢偏軟。中海油（００８８３）遭大和降目標價及評級，全周挫３﹒５１％，報

１１﹒５４元；中石油（００８５７）在鄂爾多斯盆地長７生油層勘探發現，發現１０億噸級的

慶城大油田，全周無升跌，報３﹒９６元；中海油服（０２８８３）跌１﹒４％，報９﹒１９元

；中石化（００３８６）無升跌，報４﹒６元；中集安瑞科（０３８９９）挫２％，報４﹒３９

元。

復星系股份本同受挫，復星國際（００６５６）遭大摩降目標價及評級，全周挫４﹒８１％

，報９﹒５１元，為表現最差國指成分股；復銳醫療科技（０１６９６）走高１５﹒８２％，報

４﹒７６元；復星旅遊文化（０１９９２）擬收購Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ的俄羅斯旅遊運營商

Ｉｎｔｏｕｒｉｓｔ，挫１﹒２６％，報１０﹒２元；復星醫藥（０２１９６）軟０﹒７％，報

２１﹒１５元。

另外，創科實業（００６６９）一周挫４﹒８９％，報５２﹒５元，為表現最差恆指成份股

。（ｊｔ）

