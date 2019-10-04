港府推反蒙面法，恒指全日收報２５８２１跌２８９點，失守兩萬六

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美國非製造業數據創三年新低，惟市場憧憬聯儲局將再減息

，遏止經濟下行風險，美股全線回升。港股今早跟隨美股高開５９點，報２６１６９點，為全日

最高位，並收復十天線（約２６０９４點）。不過，昨日已有消息指，港府將於今日決定引用緊

急法推行《禁蒙面法》，大市氣氛轉淡。在濠賭股及本地地產股回吐下，港股升幅收窄，半日已

轉跌近２００點，失守兩萬六關口。

午後，有消息指行政長官林鄭月娥將於下午三時公布《禁蒙面法》相關細節。在公布前夕，

港股一度瀉４９８點低見２５６１２點，且創逾一個月新低。及後，政府正式確認立法，新法將

於午夜生效，港股跌幅收窄。財政司司長陳茂波在會上表示，暫時不會進行外匯管制。最終，港

股全日收報２５８２１跌２８９點或１﹒１１％，主板成交６８３﹒９６億元增逾９％。

國企指數報１０１４７跌７３點或０﹒７２％。

Ａ股因國慶長假期繼續休市，１０月８日復市。

重磅股全線下挫，高盛料匯控（０００５）重組歐美ＮＲＦＢ業務，微升目標價至７８元，

但匯控全日仍挫１﹒０２％，報５８﹒２５元；倫交所主要股東要求港交所（００３８８）最少

增加收購作價兩成，該股收挫１﹒４８％，報２２６元；騰訊（００７００）連續２６日回購，

仍隨市跌０﹒７４％，報３２２﹒８元；中移動（００９４１）回吐１﹒１４％，報６５元；友

邦（０１２９９）獲麥格理維持目標９０元及「跑贏大市」評級，惟該股仍軟１﹒４１％，報

７３﹒５５元。



＊本地地產大幅回吐新地領跌，黃金周旺丁不旺財濠賭股跌＊



政府落實推行《禁蒙面法》，市場憂慮帶來反效果，令示威活動有增無減，加上摩通研究報

告指，考慮本港政治因素及零售和寫字樓的租金調整，料收租股繼續受壓，本地地產股大幅回吐

。新地（０００１６）挫２﹒８９％，報１１０﹒９元，為全日表現最差藍籌；九置（０１９９

７）跌２﹒３１％，報４２﹒３５元；恆地（０００１２）走低１﹒７６％，報３６﹒２元；長

實（０１１１３）亦跌１﹒４％，報５２﹒８５元；新世界（０００１７）軟１﹒１４％，報１

０﹒４元。

上日數據顯示國慶首兩天訪澳內地遊客增加，濠賭股曾急漲，但澳博（００８８０）副主席

兼行政總裁蘇樹輝表示，酒店入住率雖逾九成，但收入不如預期，反映旺丁不旺財，該股今日回

吐２﹒１７％，報７﹒６５元。另外，大和指１０月澳門賭收將按年跌３％，其他濠賭亦走低。

銀娛（０００２７）挫２﹒７％，報４８﹒６５元；美高梅（０２２８２）跌２﹒４９％，報

１２﹒５４元；新濠國際（００２００）走低２﹒３７％，報１８﹒９４元；金沙中國（０１９

２８）軟２﹒３４％，報３５﹒４５元；永利澳門（０１１２８）亦軟２﹒１７％，報

１５﹒３４元。



＊蘋果擬推新機瑞聲領漲，售房數據表現向好內房漲＊



蘋果公司新手機ｉＰｈｏｎｅ １１反應向好，要求供應商將產量最多提高一成，同時有消

息指，明年首季將會推出ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ２，預計可提升市佔率，並成為其主要增長動力，

蘋果概念手機設備股逆市走高。瑞聲科技（０２０１８）升３﹒２％，報４３﹒５元，為全日表

現最好藍籌；通達（００６９８）漲３﹒５７％，報０﹒５８元；比亞迪電子（００２８５）高

１﹒３１％，報１２﹒３６元。舜宇光學（０２３８２）就無升跌，報１１８﹒７元；丘鈦科技

（０１４７８）更挫２﹒３９％，報８﹒５９元。

據克而瑞初步數據，內房上月傳統銷售旺季的合同銷售有所改善，部分內房股向好。碧桂園

（０２００７）９月合同銷售金額按年增逾四成，飆２﹒７７％，報１０﹒３８元，為全日表現

最好國指股；中國恆大（０３３３３）９月合約銷售額亦按月增近７４％，急漲５﹒２７％，報

１７﹒５８元；合景泰富（０１８１３）９月預售額按年增近６７％，收升４﹒７８％，報

７﹒２４元。

鐵路股普遍受壓，中車時代（０３８９８）瀉３﹒２１％，報３１﹒６５元；鐵建裝備（０

１７８６）挫２﹒４６％，報１﹒１９元；中國中車（０１７６６）跌２﹒２１％，報

５﹒３２元，為全日表現最差國指股；中國中鐵（００３９０）走低１﹒８７％，報４﹒７３元

；中交建（０１８００）軟１﹒２９％，報６﹒１元；中國鐵建（０１１８６）亦軟

０﹒８％，報８﹒７３元。（ａｌ）

