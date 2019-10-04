《鍾之日記》緊急禁蒙面，市場見波動

《鍾之日記》１０月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



香港由《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續，行政會議今早（４日）召開特別會議後，特

首林鄭月娥下午宣布引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁蒙面法》，星期六（５日）午夜起立

即生效。規定任何人不得在獲批准集會、非法集結或未經批准集會活動上蒙面，違例者最高可監

禁１年，罰款２﹒５萬元。

林鄭月娥說，有關決定不等於香港進入緊急狀況，形容並非容易的決定，但認為是必須，又

指會有豁免情況，並有適當平衡。她說，這條是附屬法例，會「先訂立、後審議」，稍後會提交

立法會處理。



＊陳茂波：本港絕對不會進行外匯管制＊



《緊急法》授予行政長官會同行政會議在緊急或危害公安的情況時訂立規例的權力，相關權

力幾乎屬無上限。

有金融界人士憂慮相關法例如打開「潘朵拉的盒子」，《禁蒙面法》很可能只是開始，未來

甚至有機會實施網絡限制及延長拘留等，解放軍或武警亦有可能介入。獨立股評人Ｄａｖｉｄ

Ｗｅｂ質疑，引用《緊急法》立法違反《基本法》規定的立法行政分權原則，《緊急法》本身可

能違憲。他認為大律師公會或其他人士應立即入稟申請司法覆核，並要求法院頒布禁制令，暫緩

引用《緊急法》。

出動《緊急法》，市場擔心政府有機會實行外匯管制。財政司司長陳茂波在記者會上表示「

絕對不會做」，他重申，香港不實行匯管制政策，已在基本法內列明。相信禁蒙面法對香港核心

競爭力無影響，本港仍有競爭力吸引資金。

值得關注的是，《禁蒙面法》在海外多國都有實行，但各地成效不一。其中，烏克蘭５年前

亦曾因為國內出現示威活動，而推行《禁蒙面法》。不過，烏克蘭推行《禁蒙面法》後，更激起

民憤，示威者戴上頭盔及面罩在多個城市上街，演變成連串示威及衝突。最後令《禁蒙面法》在

推行１２日後就被撤回，同日時任總理阿扎羅夫更辭職。被問及立法是否向烏克蘭參考，林鄭月

娥表明，無參考烏克蘭，也無了解當地的情況。



＊港股曾瀉近５００點，收市跌幅稍緩＊



港股今早跟隨美股高開５９點，報２６１６９點，為全日最高位。不過隨後消息指行政長官

林鄭月娥下午三時將公布《禁蒙面法》相關細節。港股一度瀉４９８點低見２５６１２，且創逾

一個月新低。在政府正式確認立法後，跌幅收窄，全日收報２５８２１跌２８９點或１﹒１％，

主板成交６８３﹒９６億元增逾９％。

香港交易所網站披露易顯示，９月３０日，貝萊德集團增持匯豐控股（００００５）近

７５５８萬股，每股均價６０﹒１４８４元，合計斥資４５﹒４６億元，持股比例增至

７﹒３２％。意味著貝萊德集團取代平安資管，重新成為匯豐控股最大股東。匯豐收跌１％，平

保（０２３１８）收９０﹒０５元，跌０﹒７％。

李嘉誠基金會宣布，全球經濟放緩，加上香港本地經濟面臨前所未有的挑戰，為支持本地中

小企渡過時艱，紓緩壓力，基金會宣布捐出１０億港元，配合特區政府支援措施和發放機制，及

時幫助有需要的本地中小企，細節將與政府商議。長和（００００１）跌近２％，長實

（０１１１３）跌１﹒４％。



＊逾百車站遭破壞，港鐵午後隨市受壓＊



近四個月社會活動未有停歇，自８月遭內地官媒批評加開專列送走示威者後腳軟，其後不論

遊行有否獲發不反對通知書，港鐵（０００６６）都會以有公眾活動舉行為由，關閉部分車站，

於十一國慶日更關閉４７個車站。因而與示威者結下梁子，更多次成為攻擊的目標。

港鐵車務總監劉天成表示，近日社會活動對鐵路運作所造成的影響愈多愈大，港鐵面對前所

未有的挑戰，而示威者向車廠及港鐵出入口投擲雜物及汽油彈，危害到乘客及職員安全，形容關

站決定是逼不得已。

車務營運總管黃琨暐補充指，截至本月４日，共有８３個港鐵站和４２個輕鐵站受破壞，連

未啟用的沙中線宋皇台站亦被損毀。損毀的包括８００個出入閘機、５００部售票及增值機、

４００個八達通理器、７００部閉路電視、１２部升降機，另亦有１０個出入口要關閉。

劉天成指，收車後維修時間不多，而部分被破壞的設施已無後備零件，例如票務相關的設施

零件。他坦言，如果破壞設施的行動持續，最壞情況部分車站將不能重開。

《禁蒙面法》５日午夜起生效，未來三日公眾假期的示威活動或將更為激進。港鐵午後跌幅

隨市進一步擴大，收市跌１﹒９％，報４３﹒６５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

