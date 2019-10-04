  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/10/2019 15:52

【貿易開戰】蓬佩奧：中國５Ｇ技術不會令北約聯盟面臨危險

　　《經濟通通訊社４日專訊》正在意大利訪問的美國國務卿蓬佩奧接受義大利媒體《新聞報》
（Ｌａ　Ｓｔａｍｐａ）專訪時回應指，使用中國的５Ｇ技術不會令北大西洋公約組織
（ＮＡＴＯ）聯盟面臨危險。蓬佩奧還表示，他並不擔心美國和意大利之間的聯盟會被中國的
５Ｇ威脅「打破」。
　　蓬佩奧較早前曾就中國電訊設備商華為，可能進入意大利５Ｇ移動網絡發出警告。他指出，
如果有意大利公司使用美方認為不受信任的網絡，那麼美國可能必須作出一些非常艱難的決定。
（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
FOCUS04/10/2019
【FOCUS】促北京「助查」拜登 侵侵暗讓貿談利好?
中國故事04/10/2019
【上海特寫】自貿臨港片區力度空前 重視產業集聚引領區域發展
生財有道04/10/2019
租客新出路，唔租屋租酒店？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金