《經濟通通訊社４日專訊》正在意大利訪問的美國國務卿蓬佩奧接受義大利媒體《新聞報》
（Ｌａ Ｓｔａｍｐａ）專訪時回應指，使用中國的５Ｇ技術不會令北大西洋公約組織
（ＮＡＴＯ）聯盟面臨危險。蓬佩奧還表示，他並不擔心美國和意大利之間的聯盟會被中國的
５Ｇ威脅「打破」。
蓬佩奧較早前曾就中國電訊設備商華為，可能進入意大利５Ｇ移動網絡發出警告。他指出，
如果有意大利公司使用美方認為不受信任的網絡，那麼美國可能必須作出一些非常艱難的決定。
（ｃａ）
04/10/2019 15:52
【貿易開戰】蓬佩奧：中國５Ｇ技術不會令北約聯盟面臨危險
《經濟通通訊社４日專訊》正在意大利訪問的美國國務卿蓬佩奧接受義大利媒體《新聞報》
（Ｌａ Ｓｔａｍｐａ）專訪時回應指，使用中國的５Ｇ技術不會令北大西洋公約組織
（ＮＡＴＯ）聯盟面臨危險。蓬佩奧還表示，他並不擔心美國和意大利之間的聯盟會被中國的
５Ｇ威脅「打破」。
蓬佩奧較早前曾就中國電訊設備商華為，可能進入意大利５Ｇ移動網絡發出警告。他指出，
如果有意大利公司使用美方認為不受信任的網絡，那麼美國可能必須作出一些非常艱難的決定。
（ｃａ）
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