《神州縱橫－凌昆》中共建國７０周年帶來發展奇跡

《神州縱橫》中共建國７０周年大慶並舉行了至今規模最大的閱兵典禮，展示了多種先進武

器，由此反映了國力之盛。這將進一步增強中國的國際影響及地位、角色、但也將添加美國及西

方忌憚之心。



＊中國已成超級大國＊



習近平在慶祝會的講話指出：７０年前毛澤東宣布中共建國和中國人民站起來了，一面結束

了國家積貧積弱受人欺凌的命運，另一面開啟了走向民族復興的壯闊大道。７０年後事實證明那

是中國以至人類歷史上的一個重要轉折點，由此開啟了中國及世界的巨變新頁，並已取得奇跡般

的初步成果。

數據充分說明此事：按購買力評價計７０年間中國由一窮二白的起點，建成了ＧＤＰ世界第

一的經濟大國。必須注意中國用市場匯價計算的ＧＤＰ居世界第二，但這乃不科學亦不跟從世界

主流慣例的做法，諸如聯合國、世銀、ＩＭＦ等國際機構和美國、西方學界、所做的國際比較研

究都採用購買力評價計法。中國別樹一幟純是為了避免刺激美國的地緣政治考慮，但自欺而不欺

人。無論如何，近五年多來中國經濟發展已走上了增長下降而質素上升的新路，特別是出現了科

技井噴和高新科技產業迅猛發展的新格局，顯示中國經濟也進入了「大而漸強」的過度階梯，最

終將改變之前「大而不強」局面而建成領先型的現代化先進大國。且從ＧＤＰ、貿易額、工農產

能等世界第一，Ａ股市值、科技論文量、專利授權量等世界第二的情況看，中國已是名符其實的

超級大國，故難怪美國怕得要死全力遏制。



＊以軍力保障發展＊



習近平的講話還提到另一歷史發展大事：中國的地位無人可動搖、中國的前進無人可阻擋。

這便暗示中國崛起不可逆轉，美國試圖遏制只是螳臂擋車，阻不了歷史巨輪滾動。

無疑，保障前進路上無所阻擋的最根本因素就是軍事實力，而這在閱兵儀式上已有顯露，主

要有三點：（一）自主研製自成體系且創新不斷。閱兵中武器有約四成為首度亮相，更新率很高

，並清楚顯示已走完了仿製蘇俄之路而轉入了自主研製的新途。按此中國已成第三軍力強國，其

他如歐洲、日本等在許多重要項目仍要依靠美國供給。（二）展示了未來之軍的新格局。閱兵的

布局很具新意：一是突出了高新技術武備領域，如新形導彈、無人機、信息戰設備及戰略雷達等

。二是重視科技人才，突出了院校科研及文職人員隊伍。三是一些武器先進性很高，甚或可能超

越美國，例子包括東風１７（滑翔型高超音速導彈）和新式無人機等。（三）震懾力大。如東風

４１多彈頭洲際導彈估計可在約半小時內飛抵美國。

中國強軍乃追求和平與發展的最佳保障，今後發展之路可因而更為平順。

《資深評論員 凌昆》

