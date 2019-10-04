【上海特寫】自貿臨港片區力度空前，重視產業集聚引領區域發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》臨港，原本只是上海浦東新區下轄的一個臨

海小鎮，如今卻承載著引領區域未來發展的重任。國務院今年８月初發布上海自貿區臨港新片區

總體方案，上海市政府兩周後便急速為新片區揭牌，並陸續出台《臨港管理辦法》和《臨港５０

條細則》，為臨港將要出台的優惠措施提供基礎保障，全力跑出臨港新片區加速度。

目前各個領域的優惠政策還有待細化，雖然傳聞中將在自貿區內取消所有關稅的政策亦未現

身，但從已發布的內容看，就如上海市副市長、上海自貿區臨港新片區管委會主任陳寅所說，新

片區的政策可以用「力度大、含金量高、系統性強」來形容，不管是對重點行業企業減收１５％

所得稅、實施境外人才個稅差額補貼，還是人才購房社保門檻５年變３年，都表現出上海、乃至

國家支持新片區發展的決心。

特別是在國內外經濟增長壓力加大的背景下，新片區希望依靠吸引投資、發展高端製造業來

緩和貿易戰的衝擊。陳寅指出，後續要出台的政策細則因涉及多個國家部委，也正在加速溝通中

，臨港管委會將爭取年底前陸續完成，並於每月２０日發布可落地實施的政策。



＊探索更高層次、差異化制度創新＊



臨港新片區先行啟動面積為１１９﹒５平方公里，將對標國際上公認的競爭力最強的自由貿

易園區。既然稱之為「新」片區，那必然與２０１３年時成立的上海自貿區有所區別。如果說當

年的上海自貿區是為全國提供諸多可複製、可推廣的創新成果，那麼新片區的意義就在於探索更

高層次、差異化的制度創新。

上海社會科學院副院長權衡認為，臨港新片區有幾大「新」亮點。一是更加注重高水平的制

度創新。新片區的定位是「推進投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由」。

權衡指，雖然過去的的上海自貿區也提到制度創新，但是當初主要的目標是將生產要素引進來，

而現在是要讓生產要素進來後，更自由地流動和配置。

與此同時，更加注重產業發展。過去的自貿區對產業強調不多，只是強調制度創新，以及為

全國提供可複製、可推廣的經驗。而此次成立的新片區更加注重產業的集聚，擬推出產業扶持政

策，希望通過產業發展帶動區域經濟增長。

值得一提的是，新片區提出要探索「開放型經濟的風險壓力測試」。中國目前正處在以製造

業為主，逐步轉向服務業的開放進程中。在服務行業中，教育、醫療、金融等行業的開放都涉及

到風險問題，因此需要這樣一個能進行開放壓力測試的地區，同時亦能便利政府對開放型經濟下

的監管方式進行新的探索。

此外，新片區總體方案中提到，要「賦予新片區更大的自主權」，也就是說基層、地方政府

有更大的自主權，這也是前所未有的高自由度。



＊臨港已發布重點支持政策一覽＊



一﹒對持牌類金融機構的實繳注冊資本達到一定規模的，給予新片區落戶獎勵，最高不超過

６０００萬元人民幣；對於新設立的金融機構，租賃自用辦公用房的，按年租金最高１００％比

例給予補貼，年限不超３年。

二﹒對集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自

設立之日起５年內減按１５％的稅率徵收企業所得稅。研究實施境外人才個人所得稅稅負差額補

貼政策。

三﹒在臨港新片區內，符合一定條件的非本市戶籍人才購房資格為連續繳納３年社保，允許

以個人為單位購房。新片區遵循「政策從優」原則，今後上海市出台的政策，對企業和人才的支

持力度優於臨港特殊支持政策的，自動適用。

四﹒建立洋山特殊綜合保稅區，將是國內首個特殊綜合保稅區。其特殊之處或將體現在更高

水平的貿易自由化、便利化的監管模式，目前海關總署正在牽頭制定適用於洋山特殊綜合保稅區

的具體海關監管方式、監管政策和制度。

五﹒試點自由貿易賬戶本外幣一體化功能，提出探索新片區內資本自由流入流出和自由兌換

。

六﹒計劃放寬電信、保險、證券、科研和技術服務、教育、衛生等重點領域注冊資本、投資

方式等限制，但目前尚未有針對性細則出台。

