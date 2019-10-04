【上海特寫】自貿區企業多元化需時累積，大浪淘沙屬正常現象

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》臨港新片區的政策定調之高，勾起人們對上

海未來無限的暢想。不過現階段看，入駐臨港的企業多數仍是由政府引導的研發及製造企業，其

他行業的企業不管是從數量還是從質量來說，都較主城區有一定差距。

至於已經成立６年的上海自貿區，由於優惠政策力度不及預期，近期亦出現一些負面聲音。

外媒《路透社》早前深入上海自貿區探訪報道，發現由於資本管制，不少企業發現通過自貿賬戶

辦理業務並不便利，由此導致一些已入駐的企業紛紛撤離。更有消息指，招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）也已於去年底解散了一個多達１０人的自貿區企業業務團

隊。

復旦大學上海自貿區綜合研究院研究員張湧回應查詢認為，上海自貿區的意義在於對制度的

創新，而不是對企業的優惠政策。例如自貿賬戶體系允許自貿區內的企業憑借自身淨資產的實力

，直接向海外進行融資。這在過去幾乎是只有央企才有資格做的事情，而在上海自貿區內，各種

所有制的市場主體都有這個資格去做。



＊區內基礎行業的企業扎實，退租現象不太多＊



戴德梁行過去在上海自貿區做了一些辦公樓租賃代理項目。公司華東區寫字樓部董事林潔表

示，一線感覺並沒有太多公司退租，基礎行業的企業仍然很扎實，也許有一些大浪淘沙的狀況，

但這也是正常的現象。至於臨港，他認為區域的發展都是由大的龍頭企業先入駐，再帶動上下游

企業、第三產業企業入駐，所以現時在臨港標準辦公樓中，其他類型的企業還不太多，需要一定

時間累積。

目前，臨港新片區首批重點項目已集中簽約和開工，其中簽約項目２３個，總投資超過

１１０億元人民幣，涉高端製造產業園、新能源汽車部件產業園和動力微型燃氣輪機研製項目。

未來將按照「成熟一批，推出一批」的原則，繼續推動企業加快開工建設。

