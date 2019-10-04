【ＦＯＣＵＳ】促北京「助查」拜登，侵侵暗讓貿談利好？

【ＦＯＣＵＳ】陷入「通烏（烏克蘭）門」彈劾風波的侵侵，周四（３日）出其不意地火上

添油，繼要求烏克蘭調查連任勁敵、前副總統拜登及其兒子亨特後，公開表示「中國應該對拜登

父子展開調查」。此舉旋即引發同為連任勁敵的拜登黨友、民主黨女將沃倫「挑機」，要求他必

須公開６月與大大的通話紀錄。

侵侵不惜冒「公職競選者向外國尋求幫助都屬違法」的風險，力邀烏克蘭、中國介入總統大

選，不單是為連任打擊勁敵選情，亦是極力營造「陰謀論」自保。儘管他同日聲稱，「如果中國

（在貿易談判）不做我們想要的事情，我們將擁有巨大的力量」；但政治一日都長，後院起火的

侵侵或擇時收縮對北京戰線，製造貿談利好取悅華爾街，為連任大計博取籌碼。



＊民主黨謀全部通烏文檔，侵侵爆料反擊＊



儘管白宮一周多前已披露侵侵與烏克蘭總統Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ（澤倫

斯基）的整理後通話記錄，但民主黨並未就此「收貨」，眾議院監管委員會主席已確定最快周五

（４日）向白宮發傳票，要求交出全部涉案文檔。

據已公開的美烏首腦７月２５日通話記錄，侵侵確有要求澤倫斯基調查拜登的兒子，但就未

有如眾議院情報委員會主席希夫所稱，提及「我想讓你給我的政治對手編造污點」，亦未有以停

止美國對烏克蘭援助來施壓。

不過，事件令早前一直對彈劾持「時機未到」態度的佩洛西決定去馬；最新民調更顯示，支

持啟動彈劾程序的選民比例已超越反對比例（４６％ ＶＳ ４３％），力拼連任的侵侵後院起

火已是不爭的事實。

將彈劾調查斥為「持續有史以來最大、最具毀滅性的獵巫」的侵侵，周四再拋震撼彈，公開

表示「中國應該對拜登父子展開調查（ｓｔａｒｔ ａｎ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ

ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｂｉｄｅｎｓ），因在中國發生的事和在烏克蘭的一樣糟糕」，並爆料稱拜

登之子亨特２０１３年陪同其父訪華時，通過參與的基金（據報為Ｂｏｈａｉ

Ｈａｒｖｅｓｔ ＲＳＴ）獲利１５億美元。



＊不排除暫收縮對華貿戰戰線取悅華爾街＊



對於此指控，亨特已通過發言人否認有任何不當行為，稱其僅購買了相關基金１０％的股權

，實際價值為４２萬美元，並且在其父親２０１７年卸任前都是無薪的董事會成員。儘管如此，

侵侵針對拜登父子的種種指控，已拉低拜登支持率從９月中時的最高３２％跌至２６％附近；拜

登周四就隔空對侵侵喊話稱，「你不會摧毀我，也不會摧毀我的家人」。

侵侵拖中國下水，被拜登的副競選經理形容為「正拼命尋找已經被揭穿的陰謀論」；拜登黨

友、同樣競逐總統之位的沃倫則發推要求侵侵必須公開６月與大大的通話紀錄；聯邦選舉委員會

（ＦＥＣ）主席更重申委員會６月時的一份備忘錄稱，任何人在選舉中向外國請求、收受任何有

價值的東西都屬違法。

冒法律風險也不惜攪渾池水，侵侵為贏得連任顯然已無所不用其極。除了打擊拜登，他據報

６月與大大通話時表示，隨著中美貿談取得進展，他將對香港的抗議保持沉默；並提出拜登和沃

倫的政治前景問題。

要力保總統寶座和贏得連任籌碼，現階段暫和北京重回老友料是較反面更明智的策略，一是

可收縮戰線，二是取悅華爾街。政治一日都長，以侵侵的個性，突釋貿談利好大有可能，只是新

一輪Ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ又會於何處掉轉？危與機，這麼近、那麼遠！

