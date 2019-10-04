《日入而息》政府引緊急法訂立禁蒙面法，港股全周跌１３３點

《今天重點》﹡林鄭月娥稱將引用緊急法立反蒙面法，１０月５日實施；李家超稱三種情況

下禁蒙面，違者可判囚一年；有辦法辨識警務人員，相信記者可獲豁免；陳

茂波指本港絕對不會進行外匯管制，仍有力吸引資金

﹡教育局向全港學校發通告，禁學生校內校外戴口罩

﹡今晚國慶管弦童聲歌詠港島情取消；馬會所有場外投注處提早於下午五時半

停止服務

﹡馬哈蒂爾稱林鄭應辭職，北京或採嚴厲行動結束示威

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ表示緊急法違憲，籲提司法覆核

﹡李嘉誠基金會捐資１０億元支援中小企，細節將與政府商議

﹡９月ＰＭＩ升至４１﹒５，惟仍連續１８個月處收縮



《即日市況》﹡港府推反蒙面法，恆指全日收報２５８２１跌２８９點，失守兩萬六



《美元匯價》﹡留意美非農數據，暫不宜急進做空歐元；歐元最新報１﹒０９８０╱

８４，日圓最新報１０６﹒７３╱７５



《公司資訊》﹡新地（０００１６）港經濟續疲弱業績不確定，積極轉換農地建屋

﹡Ｐｌａｔｔ Ｎｅｒａ（０１９４９）ＡＴＭ項目將談判落實細節

﹡中國飛鶴傳下周上市聆訊，擬集７８億月中上市前推介

﹡泰格醫藥擬最快明年在港上市，籌５至７億美元

﹡長實（０１１１３）澄清：長江中心慣例只在國慶日懸掛國旗

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）招股超購約７倍，下限定價

﹡香港資源（０２８８２）遭六福（００５９０）追債正尋求法律意見

﹡報道指倫交所股東促港交所（００３８８）提價兩成並增現金比重

﹡復星表示收購ＩＮＴＯＵＲＩＳＴ純屬市場傳聞

﹡電子交易（０８０３６）獎勵計劃受託人購入４４００萬股

﹡銀城國際（０１９０２）９月總合約銷售額環比增約３﹒５倍

﹡澳博（００８８０）十一黃金周旅客增無助收入，貴賓廳業務較差

﹡大新銀行（０２３５６）中區分行暫停服務

﹡正榮地產（０６１５８）９月份合約銷售金額按月升２﹒９％

﹡融信（０３３０１）９月合約銷售額升逾８３％至１３４﹒８８億元人民幣



《國企紅籌》﹡上實城開（００５６３）回購３０萬股，涉資近３０萬元



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）９月物業銷售額按年上升２５％

﹡時代中國控股（０１２３３）９月份合同銷售金額按年升３１﹒２％

﹡陽光１００（０２６０８）９月合同銷售額按年升４８％

﹡建業地產（００８３２）９月合同銷售額按年升５５﹒１％



《中國要聞》﹡天貓和蘇寧推限購茅台，超過２０萬人預約

﹡阿里影業等聯合出品的《中國機長》票房破１０億

﹡國資委表示兩類公司試點持續推進，已改組７６家企業

﹡普京稱俄羅斯協助中國建立彈道導彈預警系統；中國計劃轉向俄羅斯購買大

豆

﹡黃金周前兩日海南離島免稅銷售額同比增逾五成

﹡內地充電服務業市場規模明年或超２００億元人民幣

﹡中石油塔里木油田發現新千億方級氣田

﹡蓬佩奧稱中國５Ｇ技術不會令北約聯盟面臨危險

﹡華為與明訊合作在馬來西亞建設５Ｇ網絡

﹡ＰＩＭＣＯ表示特朗普陷彈劾調查，美中更難達成協議

﹡美國商務部初步裁定中國向美國傾銷木製櫥櫃

﹡美國農業部證實中國罕有地從美國進口白小麥



《其他消息》﹡金發局李律仁稱港交所倫交所合併具戰略意義

﹡政府委任鄺祖盛為消委會副主席，下周一起生效

﹡被裁定議席無效，范國威就非妥為當選申請上訴許可

﹡證監會取得針對匯創前主席及執董的取消資格令，為期三年

﹡李嘉誠基金會捐資１０億元支援中小企，細節將與政府商議

﹡９月ＰＭＩ升至４１﹒５，惟仍連續１８個月處收縮

﹡美銀美林料本港零售銷售未必在年底前好轉

﹡零售管理協會料１０月零售額跌幅或達雙位數

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒２３％，第三季累跌４﹒３３％；社會運動持續，中

原十大屋苑周末睇樓量跌３﹒８％



《修例風暴》﹡林鄭向美參議員表達憂慮人權法案，惟對方稱內容空泛

﹡政府刊憲立法會新會期將於本月１６日開始；政府本月１６日發表施政報告

後，立會宣布撤回修例

﹡港鐵（０００６６）過百車站受破壞，關站是逼不得已；籌備成立附例特勤

隊，處理跳閘逃票等問題



《禁蒙面法》﹡中學校長會主席證實接教育局通知下午３時向學校發信

﹡李家超稱三種情況下禁蒙面，違者可判囚一年；有辦法辨識警務人員，相信

記者可獲豁免

﹡林鄭月娥稱將引用緊急法立反蒙面法，１０月５日實施

﹡南華早報表示傳違者可判囚一年，或於今日午夜實施

﹡政府總部職員提早下午三時半下班；政府宣布《禁止蒙面規例》今日刊憲，

明日生效

﹡教育局向全港學校發通告，禁學生校內校外戴口罩

﹡報道指港府決定引用緊急法頒布反蒙面法

﹡岑敖暉計劃下午５時前就禁蒙面法提出司法覆核

﹡今晚國慶管弦童聲歌詠港島情取消

﹡馬會所有場外投注處提早於下午五時半停止服務

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ表示緊急法違憲，籲提司法覆核

﹡馬哈蒂爾稱林鄭應辭職，北京或採嚴厲行動結束示威

﹡林鄭月娥稱無需引用法例時，可以廢除

﹡聶德權稱若選舉當日未能投票，有機制處理押後選舉

﹡施永青稱如雙方不放低暴力水平，悲劇遲早出現

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