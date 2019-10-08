《牛熊志選－陳其志》大市波幅增加，留意銀河購１１０６５

《牛熊志選》恆指上周於２６０００點關口附近反覆，周五（４日）因港府推「反蒙面法」

而顯著波動，料短線較大機會在２５５００點至２６５００點之間上落。恆指牛熊證資金流情況

，截至周四（３日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約６２９萬港元資金淨流出，顯示有好

倉資金套現，恆指熊證則累計約６４９１萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方

面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５５００點至２５７９９點之間，累計相當約

２３８０張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６２００點至２６４９９點之間累計了相當約

１７５４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至１８﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒８個波幅點至１８﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升２﹒０個波幅點至１７﹒９％；港所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至

２５﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２５﹒３％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２６﹒１％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升１﹒５個波幅點至３０﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至

２０﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２６﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２０﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒１個波幅點至２０﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２０﹒３％。

個股產品資金流方面，截至周四過去５個交易日，銀河（０００２７）的相關認購證及牛證

合共錄得約２９８萬港元資金淨流入部署。產品條款方面，目前市場上較活躍的銀河認購證為行

使價約５４元至６１元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０倍。技術上，銀河股價上周於

４８元至５０元之間尋找支持，短線料沿著１０天線反覆上試５０元心理關口。如看好銀河，可

留意認購證１１０６５，行使價５８﹒０５元，１２月到期，實際槓桿約１１倍；也可留意牛證

５３５１３，收回價４６元，槓桿約１１倍。

另外，截至周四過去５個交易日，平保的相關認購證及牛證合共錄得約８９８萬港元資金淨

流入部署。產品條款方面，目前市場上較活躍的平保認購證為行使價約９５元至１０２元附近的

中期價外條款，實際槓桿約１２倍。技術上，平保股價上周反覆考驗中期上升軌約８９元附近支

持，如能守穩此上升軌，後市可望看高一線。如看好平保，可留意認購證２２３１４，行使價

１０２﹒６元，１２月到期，實際槓桿約１７倍；也可留意牛證５６８１０，收回價８７元，槓

桿約１９倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

