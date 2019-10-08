《每周華語－黃溢華》電影工業：文化、科幻、投資╱風險的萬花筒

《每周華語》昨日（７日）重陽節，「登高避險」之日，此乃中國人的傳統智慧。當下香江

多事之秋：因而正日「重陽」不易「登高」，但有智慧、同心合力，總可化險為夷。而用「心」

去「登高」亦可順勢「避險」也。美「９．１１」恐襲事件，今天仍在世人腦海之中。電影、電

視系列、絕錄片也有拍攝。誰是誰非？難下定論。



電影工業為大眾帶來無盡的娛樂，而電影工業亦為投資者帶來潛在的巨大回報，當然叫好不

叫座的電影多的是投資自然泡湯了。但電影成為經典又成功以系列形式推出，會為投資者及演員

帶來巨大的財富。《星球大戰》拍了很多部，科幻、科技片有很大的市場。又例如由Ｂｒｕｃｅ

Ｗｉｌｌｉｓ主演的《Ｄｉｅ Ｈａｒｄ》系列：「超人」級數的警員遇上不可想像的大罪犯

，單人匹馬便可化險為夷，打不死的劇情，使主角成為真英雄。事實上，美國片一向有誇張的劇

情，使消費者大開眼界。又例如電視系列《Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ》（職業特

工隊）甚受歡迎；上了大銀幕，主角由Ｔｏｍ Ｃｒｕｉｓｅ演出，特工劇情，再加上美蘇冷戰

背景，使影片大賣。其中吳宇森執導了２０００年推出全球最賣座的《職業特工隊》電影。票房

大賣５﹒４億多美元！２００６年再推出系列「三」。可見電影工業，回報巨大，且可以系列形

式大賣。當然《占士邦００７》特工系列，美女加劇情及特別武器╱汽車╱手表，是系列片大賣

的始祖了。好的劇本難求，而好的配樂亦極為重要。至於《Ｂａｔｍａｎ》由卡通走上大銀幕，

《Ｉｒｏｎｍａｎ》也是，可見《雪姑七友》以外，已有更多成功漫畫上了大銀幕，小說自然乃

劇本╱電影的來源。



７０╱８０年代已有不少災難片。美《海神號遇險記》（１９７２）大賣、

《Ｔｉｔａｎｉｃ》的主題曲、名句「Ｙｏｕ Ｊｕｍｐ，Ｉ Ｊｕｍｐ」與全球大賣的主題曲

（ＣＤ等），均使男女主角、主唱者名成利就。不只一夜成名，而是使「Ｔｉｔａｎｉｃ」重生

，今天又是另一電影經典。南韓更推出十分之好賣的「Ｔｉｔａｎｉｃ」比例模型，可見衍生商

機真的甚多。



電影大賣，劇情中玩具大多在中國製造！人家的創意衍生了版權，而電影大賣可由此「生利

」，為創意者╱持有者提供不斷的收入。創意十分之重要。無科技，也有獨特創意。１９２０╱

１９３０年代，已有「米奇老鼠」！大賣了差不多一世紀了！



德國片也有十分成功的例子，例如《Ｓｔａｌｉｎｇｒａｄ》（１９９３）乃１９４２╱１

９４３年的二戰重要戰役，真人真事戰爭災難片！同一導演也有《Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｔｏｒｍ

》

（２０００）亦乃巨大風災下大海無情的真實災難片。《Ｓｔａｌｉｎｇｒａｄ》（２０１３）

多年前重拍，可見同一事情，可以再三由不同角度拍攝。１９４２年，德軍橫掃蘇俄，打到了俄

南部的《Ｓｔａｌｉｎｇｒａｄ》，意即「斯太林的城市」。德第六軍給俄人「引入」了城市中

心，被圍攻至１９４２╱１９４３年的冬天！俄人用鮮血換取了時間，德軍未能速戰速決：終反

被俄軍全圍。１９４３年初，德第六軍全軍滅亡，卅萬人成為俄軍的階下囚。自此一大戰役，德

軍由主攻轉為防守、至１９４５年５月戰敗。



另一電影《Ｄａｓ Ｂｏｏｔ》（１９８１）以二戰小說為本，但內容乃真事情。德國潛艦

大西洋力敵盟軍，差一點兒使英國海空軍全面敗陣。以法國為基地，德潛艦往大西洋出擊，幾十

隻潛艦駛往英國，使英俄之間的補給甚為困難。《Ｄａｓ Ｂｏｏｔ》內容，以潛艦衝出英軍海

面防守，了解英國的防潛能力為主軸。但電影亦有很多在戰爭中潛艦的生活、對陣、危險均有十

分之成功的描述。又利用比例模型、特技，使電影十分之成功，看不出乃模型及有太多的科技被

採用。全船死裏逃生，成功衝出敵陣：可惜在返回到達法國基地之時遇上盟軍空襲，不少船員被

炸死了，潛艦亦於基地被敵機炸毀。命中注定，真的甚為無奈。



美大導演Ｓｔａｎｌｅｙ Ｋｕｂｒｉｃｋ（１９２８－１９９９）乃極前衛出色的電影人

。他的作品多有持久的爭議性，有真的創先河之創意無限且成功為投資者帶來巨大的回報。例如

《２００１：太空漫遊》、《Ｌｏｌｉｔａ》及《Ｃｌｏｃｋｗｏｒｋ Ｏｒａｎｇｅ》。

１９６８年、１９６２年及１９７１年推出由他執導的電影，近年《Ｃｌｏｃｋｗｏｒｋ

Ｏｒａｎｇｅ》由「Ｘ」級數降為「Ｒ」級，德國片也有十分成功的例子，「以暴易暴」可行嗎

？片中使警隊考慮用「極端」方案去壓止暴力犯罪。當然，此極有爭論性。人生下來，真的是否

「白紙一張」？！「性本善」？今天基因科學也解釋不了呢。而《２００１：太空漫遊》，美太

空人仍未成功去月球，劇情已去了火星！可見「２００１」踏入了新的「世紀」，人類科技突飛

猛進！真的，去火星仍是可行╱可實現的夢想，電影使文化、思維、希望在「萬花筒」之中不斷

變身出現。電影工業不只是一大投資項目，也是人類文化進步的體現。



投資基建回報期長，風險很高；投資電影，亦存在很大的不肯定性。消費者╱觀眾的口味可

以有「突變」，使電影叫好不叫座，且文化政策，可能有變動，不易爭取放映等都是未能控制的

事情、因素。小品電影也可以甚為成功，大「卡士」也不一定比「無名小卒」強勁、有保證。科

幻片「Ｔｈｅ Ｍａｔｒｉｘ」（１９９９）之系列便是一例：小投資、大回報也！



《資深市場人士 黃溢華》

