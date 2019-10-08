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即市新聞

08/10/2019 07:52

《日出而作》傳中方不願與美國達全面協議，美股低收，歐股走高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４７８．０２　跌　　９５．７０點╱０．３６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９３８．７８　跌　　１３．２３點╱０．４５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９５６．２９　跌　　２６．１８點╱０．３３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１９７．８８　升　　４２．５０點╱０．５９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０９７．４３　升　　８４．６２點╱０．７０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５２１．６１　升　　３３．２９點╱０．６１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：４５ａｍ美元兌日圓１０７．３１，歐元兌美元１．０９７５
　
　　《最新資訊》﹡內地三大電訊商５Ｇ預約用戶接近９３０萬
　　　　　　　　﹡多行減人幣存息，渣打半年息減至２﹒３厘
　　　　　　　　﹡區議會換屆選舉提名期展開，建制泛民搶閘報名
　　　　　　　　﹡中國三迪逾３億人幣售西安物業股權，料收益１億人幣
　　　　　　　　﹡美中貿易談判前景不明朗，道指收挫９５點
　　　　　　　　﹡德國經濟數據疲弱，歐元偏軟美元回升
　　　　　　　　﹡港府禁蒙面法不凌駕保單條款
　　　　　　　　﹡中國９月外儲降至３﹒０９萬億美元，７個月最低
　　　　　　　　﹡外匯局美元指數漲，債券價格跌，外儲規模小幅波動
　　　　　　　　﹡港鐵大部分車站維持有限度服務，惟１３車站仍關閉
　　　　　　　　﹡多區蒙面示威，港鐵（０００６６）周末歷來首全線暫停服務
　　　　　　　　﹡政府發言人稱停市純屬謠言，交易所如常運作
　　　　　　　　﹡港股基金上季急挫近７％
　　　　　　　　﹡黃友嘉積金易擬年底進行招標，平台３年後啟動
　　　　　　　　﹡劉鶴應邀赴美舉行新一輪中美經貿高級別磋商
　　　　　　　　﹡岑敖暉等申臨時禁令，高院拒批
　　　　　　　　﹡中播控股（００４７１）建議２０股合併為１股，每手４０００股不變
　　　　　　　　﹡佳兆業（０１６３８）９月銷售額按年增８９％
　　　　　　　　﹡泓盈控股（０１７３５）建議改名「中環控股集團」
　　　　　　　　﹡長港敦信（０２２２９）下周三起除牌
　　　　　　　　﹡海洋公園上月旅團客挫８成，本地客增幅難抵銷
　　　　　　　　﹡國際商業結算（００１４７）出資２１００萬美元，組隱形眼鏡產銷合營
　　　　　　　　﹡盛業資本（０８４６９）於本月２４日轉往主板上市
　　　　　　　　﹡港交所（００３８８）放棄進行對倫交所集團有關的收購要約
　　　　　　　　﹡華章科技（０１６７３）擬杜拜拓金屬回收項目，出資額待定
　　　　　　　　﹡萬科企業（０２２０２）斥５億人幣參與基金，投資科技物流
　
　　《神州民企》﹡酷派（０２３６９）發８億新股予涂爾帆，成第二大股東
　　　　　　　　﹡吉利（００１７５）富豪擬合併發動機業務
　
　　《中國要聞》﹡藍光嘉寶（０２６０６）今起招股，入場費約３９３９元

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