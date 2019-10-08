《日出而作》傳中方不願與美國達全面協議，美股低收，歐股走高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６４７８．０２ 跌 ９５．７０點╱０．３６％

標普５００ ２９３８．７８ 跌 １３．２３點╱０．４５％

納斯達克 ７９５６．２９ 跌 ２６．１８點╱０．３３％

倫敦富時１００ ７１９７．８８ 升 ４２．５０點╱０．５９％

法蘭克福ＤＡＸ １２０９７．４３ 升 ８４．６２點╱０．７０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５２１．６１ 升 ３３．２９點╱０．６１％



﹡香港時間８：４５ａｍ美元兌日圓１０７．３１，歐元兌美元１．０９７５



《最新資訊》﹡內地三大電訊商５Ｇ預約用戶接近９３０萬

﹡多行減人幣存息，渣打半年息減至２﹒３厘

﹡區議會換屆選舉提名期展開，建制泛民搶閘報名

﹡中國三迪逾３億人幣售西安物業股權，料收益１億人幣

﹡美中貿易談判前景不明朗，道指收挫９５點

﹡德國經濟數據疲弱，歐元偏軟美元回升

﹡港府禁蒙面法不凌駕保單條款

﹡中國９月外儲降至３﹒０９萬億美元，７個月最低

﹡外匯局美元指數漲，債券價格跌，外儲規模小幅波動

﹡港鐵大部分車站維持有限度服務，惟１３車站仍關閉

﹡多區蒙面示威，港鐵（０００６６）周末歷來首全線暫停服務

﹡政府發言人稱停市純屬謠言，交易所如常運作

﹡港股基金上季急挫近７％

﹡黃友嘉積金易擬年底進行招標，平台３年後啟動

﹡劉鶴應邀赴美舉行新一輪中美經貿高級別磋商

﹡岑敖暉等申臨時禁令，高院拒批

﹡中播控股（００４７１）建議２０股合併為１股，每手４０００股不變

﹡佳兆業（０１６３８）９月銷售額按年增８９％

﹡泓盈控股（０１７３５）建議改名「中環控股集團」

﹡長港敦信（０２２２９）下周三起除牌

﹡海洋公園上月旅團客挫８成，本地客增幅難抵銷

﹡國際商業結算（００１４７）出資２１００萬美元，組隱形眼鏡產銷合營

﹡盛業資本（０８４６９）於本月２４日轉往主板上市

﹡港交所（００３８８）放棄進行對倫交所集團有關的收購要約

﹡華章科技（０１６７３）擬杜拜拓金屬回收項目，出資額待定

﹡萬科企業（０２２０２）斥５億人幣參與基金，投資科技物流



《神州民企》﹡酷派（０２３６９）發８億新股予涂爾帆，成第二大股東

﹡吉利（００１７５）富豪擬合併發動機業務



《中國要聞》﹡藍光嘉寶（０２６０６）今起招股，入場費約３９３９元

