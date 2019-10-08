港交所（００３８８）：放棄進行對倫交所集團有關的收購要約

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，確認放棄對倫敦証券交易所集團作

出收購要約。

港交所董事會相信，倫敦証券交易所集團與港交所合併，具有重大戰略意義，並將創造一個

世界領先的市場基礎設施集團。

儘管已與眾多監管機構，以及大量的股東接洽，董事會對於未能說服倫敦証券交易所集團管

理層，認同這一願景感到失望，為了股東最佳利益，故決定不再繼續是次要約。（ａｌ）

