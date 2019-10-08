【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社８日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素令恆指期貨持續大幅

「低水」逾２００點，中銀（０２３８８）及中行（０３９８８）末期股派９２﹒３仙及

１８﹒４分人幣分別在下周一（２０日）及下周四（２３日）除息，而長實（０１１１３）、長

和（００００１）、友邦保險（０１２９９）等等亦在下周二（２１日）除息。

另外，重磅股匯控（００００５）將於本周四（１０日）除淨，加上有消息指計劃再裁員逾

一萬人，匯控股價今日明顯造好。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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富譽控股（０８２６９） 四合一 ９╱１０ － －

和嘉控股（００７０４） 合資格股東 １０╱１０ １４╱１０－１８╱１０ －

一萬股獲派４８８股

兆邦基地產（０１６６０）一拆五 １７╱１０ － －

保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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滙豐控股 （００００５） 第三次中期息１０美仙，可以股代息 １０╱１０

恆生銀行 （０００１１） 第三次中期息１﹒４元 １５╱１０

信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

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