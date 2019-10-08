《新股掛牌》ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ首掛報１﹒５２元，平招股價

《經濟通通訊社８日專訊》ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ Ｉｎｃ（０６８２０）今日首掛，開

報１﹒５２元，招股價為１﹒５２元，與招股價持平。以每手２０００股計，若計手續費，每手

輕微錄得虧損。

ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ公開發售超額認購６﹒９５倍，一手中籤率約５０％，認購５０手

穩獲一手。發售價定為每股１﹒５２元，接近招股價範圍１﹒５２至１﹒９６元的上限。

（ｆｚ）

