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即市新聞

08/10/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》Ａ股重開可望有好表現，港股震動格局將打破

　　《專家之言》１０月４日，港股繼續震動行情，恆指又再跌回到２６０００點關口以下，跌
了有接近２９０點，本地股依然拖著港股後腿，其中，恆生銀行（０００１１）跌１﹒９６％，
新鴻基地產（０００１６）跌２﹒８９％，九龍倉置業（０１９９７）跌２﹒３％。
　　目前，港股處於震動徘徊狀態已有一周時間，而隨著中港股市假期後同步重開，相信在資金
流的恢復下，港股將可展現較明確方向，而２６５００點依然是恆指目前的好淡分水線，要回企
至此線位以上後，才可以發出回穩走勢信號。在現時處於擠壓的盤面中，估計中資股可以有相對
突出表現，對於正面看法板塊，如醫藥、內需消費、內險、５Ｇ、手機相關以及半導體等等，建
議可以繼續優先關注。

＊Ａ股重開前現預先炒起，２６５００點為好淡分界＊
　
　　恆指出現高開低走，在盤中曾一度下跌４９８點低見２５６１２點，本地股再度受壓是拖累
大盤表現的原因，而手機相關股在Ａ股重開前，有偷步炒上的跡象，可以多加注意。恆指收盤報
２５８２１點，下跌２８９點或１﹒１％。國指收盤報１０１４７點，下跌７４點或０﹒７２％
。另外，港股主板成交金額有６８３億多元，而沽空金額有９９﹒５億元，沽空比例１４﹒５６
％。至於升跌股數比例是５９７：１１０７，日內漲幅超過１０％的股票有３４隻，而日內跌幅
超過１０％的股票有３２隻。
　　目前，港股未能擺脫弱勢盤面，恆指的好淡分水線仍見於２６５００點。本地股繼續拖著後
腿，但是似乎有轉機開始浮現。美國經濟出現轉弱，ＩＳＭ製造業指數連續兩個月跌低於５０，
市場對美聯儲減息的預期再度升溫。另一方面，外資流入Ａ股的勢頭未改，滬深股通在９月錄得
創新高的６４６億元人民幣。而在十．一長假前，兩融餘額出現了回落，內部資金有進行假前鎖
定倉位的操作，相信也是令到Ａ股近期出現高位回整的原因。但是在長假過後資金回流，估計將
有助Ａ股出現回好的機會。

＊地產股受壓，手機股偷步炒高＊
　
　　本地股再度受壓，其中，恆生銀行（０００１１）跌１﹒９６％，新鴻基地產（０００１６
）跌２﹒８９％，九龍倉置業（０１９９７）跌２﹒３％。但值得注意的是，領展（００８２３
）走出了一波四連陽，放量再漲了有０﹒６３％至８７﹒４５元收盤，似乎於２５０日線８５﹒
４元水平出現了一定的承接力。另外，手機相關股在Ａ股重開前，有繼續偷步炒高的情況，其中
，龍頭股舜宇光學（０２３８２）在９月底回整過後，又再逐步回升至貼近１２０元關口，而比
亞迪電子（００２８５）連升三日，有向上試衝近期高點密集區阻力１２﹒８元的傾向。
《第一上海首席策略師　葉尚志》

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