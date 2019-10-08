《盤後部署》美中貿易談判難有突破性進展，港股向下機會仍大

《經濟通通訊社８日專訊》中美新一輪高級別經貿會談敲定於本周四、五（１０至１１日）

舉行，但本地過去三日假期示威活動頻繁，且有升級之勢，港股今日僅高開２７點報２５８４８

點。其後，特首林鄭月娥見記者時表示，暫無計劃再啟動緊急法引入其他規例，紓緩市場對短期

再有緊急法例出台的憂慮。加上市場憧憬中美貿談可落實部分協議，大市氣氛稍為改善。藥股有

追捧，以及多隻重磅股包括友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）等反彈，支持港股早上

最多飆３５９點高見２６１８０點，一度重上１０天線（約２６０４４點）。午後，恆指升幅收

窄，最終收報２５８９３，升７２點或升０﹒２８％，兩萬六關口得而復失。主板成交

８３１﹒８９億元，較上日增加近２２％。

國企指數報１０２０１，升５４點或升０﹒５３％。

內地結束國慶長假期，今日復市，上證綜指報２９１３，升８點或升０﹒２９％，深成指數

報９４７４，升２８點或升０﹒３０％，兩市成交３７３０﹒４３億元人民幣。



＊中美重啟會談，但無阻美國繼續向中國科企施壓＊



中美本周高級別經貿會談將圍繞強制知識轉移、知識產權、農業及執行機制等議題。摩根資

產管理全球首席投資官Ｂｏｂ Ｍｉｃｈｅｌｅ對於會談結果並不樂觀，因為兩國為強大國家，

並由強大的領袖所帶領，相信讓步的空間不大；而中國可能希望待明年１１月美國總統大選之後

，才與美國達成貿易協議，因為如果現任政府未能連任，可能顯示美國民眾願意在貿易議題上作

出妥協。

美國商務部在周一（７日）將２８家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，指其涉及

於新疆對穆斯林少數民族的侵犯人權行為。另外，根據美國一個名叫卡內基國際和平基金會的智

庫在９月發表的報告顯示，中國的科技巨企包括華為、中興（００７６３）及今次納入實體清單

的監控系統公司海康威視（深：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）已將智能監控

技術輸出６３個國家，當中３６個國家為中國一帶一路倡議框架內的國家。

無論中方是否藉國內科技公司將科技的影響力輸出世界，美國為了進一步牽制中國的發展，

讓步的可行性很低，未來不排除有更多中資科技公司在美國受到更嚴格規管。



＊短期料可守２５５００點，下周或出現明顯轉勢＊



本港上周六（５日）起實施《禁蒙面法》，上周五（４日）港股下午一度急挫近５００點。

周末，市場憂慮政府會再透過《緊急法》對市民提款設限，甚至設立其他緊急法規，但財政司司

長陳茂波今日重申，香港不會實施資本管制措施，略為紓緩本地政局的緊張局勢。

近日恆指在２６０００點關口拉鋸，今日尾市未能維持早段升勢，但在內地Ａ股復市支持下

，短期料仍可企穩８月底橫行區約２５５００點水平。不過，考慮到美中兩國關係未有好轉跡象

，料本周舉行的貿易談判難有突破性進展，甚至有機會傳出不利消息，港股或會出現明顯轉勢，

港股向下機會仍大。（ｙｋ）

