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即市新聞

08/10/2019 16:52

《台股攻略－馮偉明》台股衝上１１０００大關，台積電今日勢強

　　《台股攻略》台股今日（８日）造好，收市報１１０１７﹒３１點，升８２﹒２５點，成交
量為新台幣１２８４﹒５億元。
　　台積電裂口高開，收新台幣２８６﹒５元，市值衝逾新台幣７兆元，股價及市值再創新高。
鴻海今日亦在高位徘徊，收新台幣７４元；大立光未能延續強勢，收平盤新台幣４４８０元。
ＩＣ設計族群走揚，閎康亮燈漲停，尼克森升超過５％，鑫創、鑫龍騰、義隆、群聯及創意等也
表現不俗，訊芯－ＫＹ、統懋、立積及辛耘等也皆在盤上。被動元件族群方面，國巨及禾伸堂
９月業績不錯，今日表現強勁；國巨開高走高，收在最高點新台幣２９８﹒５元、升超過８％，
禾伸堂早市裂口高開後回順，收新台幣１０５元、升１﹒９４％。台塑四寶方面，台塑尾盤由黑
翻紅，終場收新台幣９４﹒３元，升０﹒２１％，台化升超過１％，台塑化及南亞均收高。金融
股方面，新光金升超過１％，第一金、兆豐金、華南金及玉山金等包有資金追捧。
　　在連假前台股買氣有機會減弱，加上中美貿易即將展開新一輪談判，台股能否站穩萬一關口
仍有待觀察。此外，大立光明日公報業績，料亦將左右大市。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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