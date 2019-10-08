貿易談判前港股重上二萬六，現漲１８５點報２６００６點

《經濟通通訊社８日專訊》港股今早表現低開高走，內地Ａ股復市後現資金流入。消息面上

，市場關注中美將於本周四（１０日）舉行的貿易談判，雙方談判議題包含強制技術轉移、知識

產權、服務業、非關稅壁壘、農業和執法等６大層面；另外，新一輪關稅將於１５日生效。恆指

重返二萬六關，高見２６０５８點，升２３７點。

現時，恆生指數報２６００６點，升１８５點或升０﹒７２％，主板成交２１８﹒２０億元

。國企指數報１０２６１點，升１１４點或升１﹒１２％。

上證綜合指數報２９２２點，升１７點或升０﹒６１％，成交４７７﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報９５４８點，升１０２點或升１﹒０８％，成交７４１﹒３３億元人民幣。

恆指成份股方面，吉利（００１７５）因與富豪汽車合併發動機業務而炒高逾３％，為目前

最佳藍籌。另外，藥股有追捧，中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）升約３％。

重磅股方面，匯控（００００５）因裁員重整架構，股價揚０﹒８６％，報５８﹒７５元；

港交所（００３８８）放棄收購倫交所，股價升２﹒３％，報２３１﹒２元；騰訊

（００７００）升１﹒２４％，報３２６﹒８元；中移動（００９４１）漲０﹒６９％，報

６５﹒４５元；友邦（０１２９９）升０﹒２％，報７３﹒７元；



十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １３﹒６６元 升３﹒６４％

中生製藥（０１１７７） １０﹒５６元 升３﹒５３％

石藥集團（０１０９３） １６﹒４６元 升２﹒８８％

港交所 （００３８８） ２３１﹒２０元 升２﹒３０％

中石油 （００８５７） ４﹒０３元 升１﹒７７％



恆生銀行（０００１１） １６６﹒９０元 升１﹒４０％

恆基地產（０００１２） ３６﹒７０元 升１﹒３８％

騰訊控股（００７００） ３２６﹒８０元 升１﹒２４％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒３５元 升１﹒１７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２２元 升１﹒１６％

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（ｕｌ）

