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即市新聞

08/10/2019 10:38

《窩輪豪情－梁業豪》即市持續向好，國企股買盤明顯增加

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
電訊業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為美團點評
（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）與世茂房地產（００８１３），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選港燈（０２６３８）、康師傅（００３２２）與北控水務（００３７１）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、地產建築業與必需性消費業
。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為美團點評、安踏體育與
碧桂園（０２００７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認
沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選康師傅、港燈與俄鋁（００４８６）。
　　今早（８日）開市後，港股大市表現持續向好，交投尚算不俗。十大成交金額最多的大市值
股票中，有二隻創出５２周新高價。國企股的買盤明顯增加，惟工商銀行（０１３９８）表現較
差，逆市下挫。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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