《談國論企－黎偉成》中國冀貿協內容集中而美要擴

《談國論企》即使中美確認於１０月１０日在華盛頓舉行的第１３輪高級別經貿磋商，但坊

間流傳的未經證實消息謂中方堅持兩國所達的協議要集中於經貿，但美方卻要擴大內容，甚至有

說所涉者包括中國對企業的補貼等政策，又是要插手中國的內政、主權問題，有如斯新增和多如

牛毛的「要求」，相信這會使達協的目標的距離越拉越遠。中國要對美國源源不斷壓華、排華劣

舉作好長期戰略性的抗戰，作好政策性預計和反制。



＊中國去年對企業補貼以緩美掀貿戰壓力＊



中美經過十多輪的高級別經貿磋商，基本已達成絕大部分的貿易共識和可寫進協議的條文，

但所餘的相對小部分內容，卻具高度矛盾、分歧的絕非一般貿易的經貿、政治項目，所涉更是主

權、內政等重要原則性問題，而美國就是希望通過其「主導」的「貿協」干預中國內政、踐踏中

國的主權，以「主宰」中國的未來，狼心彰彰明甚。

最新的惡思劣想，是（一）坊間所傳的美國要擴大仍議的協議內容，更指要把中國的補貼

（Ｓｕｂｓｉｄｉｅｓ╱Ｓｕｂｓｉｄｙ）納入規限範疇，果如是，此為高度政策性、敏感性和

相當複雜的問題，因（Ｉ）政府的補貼所涉範圍頗是廣泛，包括（ｉ）經濟上的補貼，如對農產

品等與人民大眾利益有密切關係的產品作出補貼，降低產銷價格以利企惠民；另一種形式，是政

府或公共機構向若干企業提供財政支助、對價格或收入支持，但有意見認為這是商業上的福利，

美國就是力求介入「干預」和使之「減壓」，可以嗎？

也有（ｉｉ）財政上的補貼（Ｆｉｓｃａｌ Ｓｕｂｓｉｄｉｅｓ），乃國家向商品銷售價

格低於成本的企業的補償，而對個人提供的補償，則因商品銷售價格提升而作出者，以達到支持

生產發展、調節供求關係、穩定市場價格，而維護生產經營者或消費者的利益。

和（ｉｉｉ）出口補貼，是對生產出口商品的企業給予特殊經水齊或財政的支持的特殊政策

，而（ｉｖ）工資福利補貼，緩和勞工工業減低物價壓力。

凡此，美國擬要對中國「介入」的「補貼」，矛頭肯定是（ＩＩ）企業補貼。英國《金融時

報於２０１９年５月２７日引述金融數據資料商Ｗｉｎｄ的報告：從中國的上市公司財務報表資

料顯示相關企業在２０１８年獲得中央及地方政府的補貼金額，合計達１５３８億元人民幣（相

當於２２３億美元），同比增長１４％，創歷史新高和佔上市公司總淨利３﹒７兆億元的４％，

當然為美國甚不高興見到之事，因此舉會「削弱」美企的「競爭力」，但問題在於倘若特朗普不

是單邊和霸道地向中國挑起不斷升級至全面貿戰，中國就不用對中企提供如斯龐大的補貼，保企

、穩經濟。

我要反問特朗普不也是在貿戰中對美國的大豆等農業生產者，提供逾１６０億美元的「損失

補貼」嗎？為什麼特朗普「可以」，而受貿戰深壓的中國不能採取應變措施？



＊中國要對美排華劣舉作長期戰略性反擊＊



要重申者，當然為（二）主權和內政問題。我強調：美國一直試圖在知識產權、技術轉讓等

方面的立法、訂例和執行的監管，納入協議，以便今後根據協議的內容，間直接的干預、侵犯中

國的主權、內政，甚至作為控制中國政經發展的其中重要工具。中國過去多年來一直十分積極和

主動在保護知識產權等方面立法，和執行相關法規，並力求與國際接軌，這當然有若干方面與美

國的法則、做法和理念有一定的出入，需要按本國的國情再結合國際慣常的做法不斷改革、提升

，不是要符合「美國標準」而為之。這是十分重要的原則和精神，亦為中國難以接受美國提出如

斯霸道的「要求」，和磋商不易有寸進之因。

同樣重要的，是（三）市場較早前有傳白宮官員在特朗普授意底下，制訂兩項明顯是排華的

政策，來自彭博的報道最惹人注目的是（１）白宮擬在美上市的中概股硬除牌退市，和（２）要

擬限制美國公司企業在中國的投資，即使特廝事後表「這是假消息」，但我相信傳媒所傳非虛，

即使事屬「揣測」，從特廝「往績」劣行，信然，乃劣行者自作之自受。

特朗普始終念念不忘要打壓、排擠中國，更揚言要「百分之百對美國有利，否則就不會簽署

貿協」，霸道得很，我看中美達協似屬遙遙無期之事。即使中國經濟在美國所挑的貿戰無疑受到

越來越大的壓力，但中國地大物博，人口眾多，以供給側改革為主的內需現存力量和潛力，相當

豐厚，故不用為美之排華而動怒，在免傷元氣之餘，加大強化內需力度，和更為積極爭取歐、亞

和第三世界國家的政經聯繫及合作，特別是「一帶一路」的發展和擴張，對中國和環球經濟肯定

是良性和有用的推動力，和對特廝的排華劣策狠狠地作出回應和反制。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

