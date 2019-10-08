《異動股》吉利（１７５）逆市揚逾３％，擬與富豪合併發動機業務

《經濟通通訊社８日專訊》吉利（００１７５）現升３﹒３４％，報１３﹒６２元，盤中高

見１３﹒６８元，破廿天（約１３﹒２７３元）及２５０天線（約１３﹒４３７元），暫表現最

佳藍籌；成交約６７９萬股，涉資９１４９萬元，主動買盤６４％。

據《香港經濟日報》報道，吉利和同系富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）近年分別公布電動車生產目

標，冀在數年內大舉增加新能源車銷售佔比。富豪汽車行政總裁接受外電訪問時稱，有意與吉利

集團合併發動機業務，希望可在全面轉向電動汽車產品時，降低成本。

另外，摩根士丹利將吉利的目標價，由５元調高６０％至８元，以反映９月份銷售好於預期

等因素。不過，該行指長遠來看，吉利銷售仍將面臨來自日本合資品牌的激烈競爭，預

計２０２２－２０２１年吉利的銷售將小幅下滑。

現時，恆生指數報２５８７５，升５４點或升０﹒２１％，主板成交７８﹒８２億元。國企

指數報１０１９５，升４７點或升０﹒４７％。

上證綜合指數報２９１４，升９點或升０﹒３４％，成交１６１﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報９５１９，升７３點或升０﹒７７％，成交２６０﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東風集團 （００４８９） ７﹒４４元 升１﹒０９％

華晨中國 （０１１１４） ８﹒３２元 升１﹒０９％

比亞迪股份（０１２１１） ３８﹒５５元 升０﹒９２％

長城汽車 （０２３３３） ５﹒３０元 升２﹒９１％

廣汽集團 （０２２３８） ７﹒７０元 升１﹒８５％

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（ｊｔ）

