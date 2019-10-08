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即市新聞

08/10/2019 09:38

《異動股》吉利（１７５）逆市揚逾３％，擬與富豪合併發動機業務

　　《經濟通通訊社８日專訊》吉利（００１７５）現升３﹒３４％，報１３﹒６２元，盤中高
見１３﹒６８元，破廿天（約１３﹒２７３元）及２５０天線（約１３﹒４３７元），暫表現最
佳藍籌；成交約６７９萬股，涉資９１４９萬元，主動買盤６４％。
　　據《香港經濟日報》報道，吉利和同系富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）近年分別公布電動車生產目
標，冀在數年內大舉增加新能源車銷售佔比。富豪汽車行政總裁接受外電訪問時稱，有意與吉利
集團合併發動機業務，希望可在全面轉向電動汽車產品時，降低成本。
　　另外，摩根士丹利將吉利的目標價，由５元調高６０％至８元，以反映９月份銷售好於預期
等因素。不過，該行指長遠來看，吉利銷售仍將面臨來自日本合資品牌的激烈競爭，預
計２０２２－２０２１年吉利的銷售將小幅下滑。
　　現時，恆生指數報２５８７５，升５４點或升０﹒２１％，主板成交７８﹒８２億元。國企
指數報１０１９５，升４７點或升０﹒４７％。
　　上證綜合指數報２９１４，升９點或升０﹒３４％，成交１６１﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報９５１９，升７３點或升０﹒７７％，成交２６０﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東風集團　（００４８９）　　　７﹒４４元　　　升１﹒０９％
　　華晨中國　（０１１１４）　　　８﹒３２元　　　升１﹒０９％
　　比亞迪股份（０１２１１）　　３８﹒５５元　　　升０﹒９２％
　　長城汽車　（０２３３３）　　　５﹒３０元　　　升２﹒９１％
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　７﹒７０元　　　升１﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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