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即市新聞

08/10/2019 13:10

《異動股》收租股逆市急挫，置富跌近３％，領展軟近２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》置富產業信託（００７７８）現跌２﹒５４％，報８﹒８２元，
盤中低見８﹒８元，穿十天線（約９﹒００３元），創一個月新低；成交約４２１萬股，涉資
３７３６萬元。
　　港府周六（５日）起實施《禁蒙面法》，不過各區衝突及示威情況未見緩和，情況更進一步
惡化，令多個商場在一連三日的公眾假期提早關門。政府數據顯示，９月份的旅客量下跌３至４
成，而國慶黃金周期間，即１０月首６日，旅客減少超過５成。
　　收租股普遍下挫，其中希慎興業（０００１４）跌１﹒７８％，報３０﹒３０元；領展（０
０８２３）跌１﹒６６％，報８６元。
　　現時，恆生指數報２５９９３，升１７２點或升０﹒６７％，主板成交４８３﹒１２億元。
國企指數報１０２４４，升９７點或升０﹒９６％。
　　上證綜合指數報２９２８，升２３點或升０﹒８１％，成交９２６﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報９５４２，升９６點或升１﹒０２％，成交１３４８﹒４１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　希慎興業　　（０００１４）　　　３０﹒３０元　　　跌１﹒７８％
　　鷹君　　　　（０００４１）　　　２６﹒３５元　　　跌０﹒５７％
　　泓富產業信託（００８０８）　　　　２﹒８１元　　　跌２﹒４３％
　　太古地產　　（０１９７２）　　　２４﹒４５元　　　跌０﹒４１％
　　九龍倉置業　（０１９９７）　　　４２﹒０５元　　　跌０﹒７１％
　　冠君產業信託（０２７７８）　　　　５﹒０３元　　　升０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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