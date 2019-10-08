《異動股》收租股逆市急挫，置富跌近３％，領展軟近２％

《經濟通通訊社８日專訊》置富產業信託（００７７８）現跌２﹒５４％，報８﹒８２元，

盤中低見８﹒８元，穿十天線（約９﹒００３元），創一個月新低；成交約４２１萬股，涉資

３７３６萬元。

港府周六（５日）起實施《禁蒙面法》，不過各區衝突及示威情況未見緩和，情況更進一步

惡化，令多個商場在一連三日的公眾假期提早關門。政府數據顯示，９月份的旅客量下跌３至４

成，而國慶黃金周期間，即１０月首６日，旅客減少超過５成。

收租股普遍下挫，其中希慎興業（０００１４）跌１﹒７８％，報３０﹒３０元；領展（０

０８２３）跌１﹒６６％，報８６元。

現時，恆生指數報２５９９３，升１７２點或升０﹒６７％，主板成交４８３﹒１２億元。

國企指數報１０２４４，升９７點或升０﹒９６％。

上證綜合指數報２９２８，升２３點或升０﹒８１％，成交９２６﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報９５４２，升９６點或升１﹒０２％，成交１３４８﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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希慎興業 （０００１４） ３０﹒３０元 跌１﹒７８％

鷹君 （０００４１） ２６﹒３５元 跌０﹒５７％

泓富產業信託（００８０８） ２﹒８１元 跌２﹒４３％

太古地產 （０１９７２） ２４﹒４５元 跌０﹒４１％

九龍倉置業 （０１９９７） ４２﹒０５元 跌０﹒７１％

冠君產業信託（０２７７８） ５﹒０３元 升０﹒６０％

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（ｊｔ）

