《中資異動》美國打擊中國科企，聯想集團續挫近３％失十天廿天線

《經濟通通訊社８日專訊》聯想集團（００９９２）現價跌２﹒７６％，報５﹒２９元；成
交約１８７２萬股，涉資９９８９萬元。盤中低見５﹒２７元，失守１０天線（５﹒３３７元）
及２０天線（５﹒４０７元）。
美國商務部將２８家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，指它們涉及於新疆對穆斯
林少數民族的侵犯人權行為。當中涉及８家內地科技公司，包括兩家監控系統公司海康威視（深
：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）、商湯科技及依圖科技等。
美國商務部指，這些機構及公司在新疆涉及針對維吾爾族人、哈薩克族人和其他穆斯林少數
民族的鎮壓、大規模任意拘留和高科技監視活動中涉嫌侵犯人權。
現時，恆生指數報２５９８４，升１６３點或升０﹒６３％，主板成交４９３﹒１３億元。
國企指數報１０２４５，升９８點或升０﹒９７％。
上證綜合指數報２９２７，升２２點或升０﹒７７％，成交９５４﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報９５３７，升９０點或升０﹒９６％，成交１３８６﹒９４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中通服 （００５５２） ４﹒６２０元 升 ３﹒１２％
中國電信（００７２８） ３﹒６４０元 升 １﹒３９％
中國聯通（００７６２） ８﹒４００元 升 ０﹒４８％
中興通訊（００７６３） ２１﹒０００元 跌 １﹒１８％
中國鐵塔（００７８８） １﹒７７０元 無升跌
中國移動（００９４１） ６４﹒８５０元 跌 ０﹒２３％
聯想集團（００９９２） ５﹒２９０元 跌 ２﹒７６％
協同通信（０１６１３） ０﹒０７５元 升１１﹒９４％
南方通信（０１６１７） ４﹒４１０元 無升跌
京信通信（０２３４２） １﹒８５０元 無升跌
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（ｙｋ）