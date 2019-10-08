  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2019 13:14

《中資異動》美國打擊中國科企，聯想集團續挫近３％失十天廿天線

　　《經濟通通訊社８日專訊》聯想集團（００９９２）現價跌２﹒７６％，報５﹒２９元；成
交約１８７２萬股，涉資９９８９萬元。盤中低見５﹒２７元，失守１０天線（５﹒３３７元）
及２０天線（５﹒４０７元）。
　　美國商務部將２８家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，指它們涉及於新疆對穆斯
林少數民族的侵犯人權行為。當中涉及８家內地科技公司，包括兩家監控系統公司海康威視（深
：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）、商湯科技及依圖科技等。
　　美國商務部指，這些機構及公司在新疆涉及針對維吾爾族人、哈薩克族人和其他穆斯林少數
民族的鎮壓、大規模任意拘留和高科技監視活動中涉嫌侵犯人權。
　　現時，恆生指數報２５９８４，升１６３點或升０﹒６３％，主板成交４９３﹒１３億元。
國企指數報１０２４５，升９８點或升０﹒９７％。
　　上證綜合指數報２９２７，升２２點或升０﹒７７％，成交９５４﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報９５３７，升９０點或升０﹒９６％，成交１３８６﹒９４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中通服　（００５５２）　　　４﹒６２０元　　　升　３﹒１２％
　　中國電信（００７２８）　　　３﹒６４０元　　　升　１﹒３９％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒４００元　　　升　０﹒４８％
　　中興通訊（００７６３）　　２１﹒０００元　　　跌　１﹒１８％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　１﹒７７０元　　　無升跌

　　中國移動（００９４１）　　６４﹒８５０元　　　跌　０﹒２３％
　　聯想集團（００９９２）　　　５﹒２９０元　　　跌　２﹒７６％
　　協同通信（０１６１３）　　　０﹒０７５元　　　升１１﹒９４％
　　南方通信（０１６１７）　　　４﹒４１０元　　　無升跌
　　京信通信（０２３４２）　　　１﹒８５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金