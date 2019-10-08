《中資異動》美國打擊中國科企，聯想集團續挫近３％失十天廿天線

《經濟通通訊社８日專訊》聯想集團（００９９２）現價跌２﹒７６％，報５﹒２９元；成

交約１８７２萬股，涉資９９８９萬元。盤中低見５﹒２７元，失守１０天線（５﹒３３７元）

及２０天線（５﹒４０７元）。

美國商務部將２８家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，指它們涉及於新疆對穆斯

林少數民族的侵犯人權行為。當中涉及８家內地科技公司，包括兩家監控系統公司海康威視（深

：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）、商湯科技及依圖科技等。

美國商務部指，這些機構及公司在新疆涉及針對維吾爾族人、哈薩克族人和其他穆斯林少數

民族的鎮壓、大規模任意拘留和高科技監視活動中涉嫌侵犯人權。

現時，恆生指數報２５９８４，升１６３點或升０﹒６３％，主板成交４９３﹒１３億元。

國企指數報１０２４５，升９８點或升０﹒９７％。

上證綜合指數報２９２７，升２２點或升０﹒７７％，成交９５４﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報９５３７，升９０點或升０﹒９６％，成交１３８６﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服 （００５５２） ４﹒６２０元 升 ３﹒１２％

中國電信（００７２８） ３﹒６４０元 升 １﹒３９％

中國聯通（００７６２） ８﹒４００元 升 ０﹒４８％

中興通訊（００７６３） ２１﹒０００元 跌 １﹒１８％

中國鐵塔（００７８８） １﹒７７０元 無升跌



中國移動（００９４１） ６４﹒８５０元 跌 ０﹒２３％

聯想集團（００９９２） ５﹒２９０元 跌 ２﹒７６％

協同通信（０１６１３） ０﹒０７５元 升１１﹒９４％

南方通信（０１６１７） ４﹒４１０元 無升跌

京信通信（０２３４２） １﹒８５０元 無升跌

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（ｙｋ）

