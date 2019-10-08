【禁蒙面法】香港陸路口岸黃金周客流大降，羅湖日均人次降４８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》據國家移民管理局微信公眾號消息，國慶節
假期前６天，毗鄰香港陸路口岸出入境客流降幅明顯。羅湖口岸日均出入境客人次１３﹒５萬，
同比下降４７﹒８％；深圳灣口岸日均出入境客人次１０﹒６萬，同比下降３１﹒２％；福田口
岸日均出入境客人次１０﹒５萬同比下降３７﹒７％
毗鄰澳門陸路口岸出入境客流增長較快，拱北口岸日均出入境人員達到４４萬人次，同比增
長６％。
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