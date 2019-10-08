《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》財政部、稅務總局明確，今年１０月１日至
２０２１年１２月３１日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計１５％，抵減
應納稅額。
生活性服務業納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的１５％計提當期加計抵減額。按照現行規
定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已按照１５％計提加計抵減額的進
項稅額，按規定作進項稅額轉出的，應在進項稅額轉出當期，相應調減加計抵減額。
08/10/2019 12:14
【駐京專電】財政部：生活類服務業增值稅可抵扣進項稅加計１５％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》財政部、稅務總局明確，今年１０月１日至
２０２１年１２月３１日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計１５％，抵減
應納稅額。
生活性服務業納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的１５％計提當期加計抵減額。按照現行規
定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已按照１５％計提加計抵減額的進
項稅額，按規定作進項稅額轉出的，應在進項稅額轉出當期，相應調減加計抵減額。
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