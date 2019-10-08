《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海銀行（滬：６０１２２９）宣布，近期
與瑞金醫院共同推出了滬上首個智慧住院床旁服務機器人。該機器人集成了多項技術的融合應用
，功能包括多種金融支付渠道、支持５Ｇ、ＷＩＦＩ等多種互聯網交互模式，可完成呼叫床旁響
應、住院床旁結算等任務，並為後續更多「智慧醫療」深層次應用奠定基礎。
這也是上海銀行在完善「智慧ｅ療」服務體系的又一次嘗試。未來，上海銀行將堅持發揮自
身優勢，進一步整合服務資源優勢，構建專業民生金融服務。
08/10/2019 16:28
【駐滬專電】上海銀行與瑞金醫院推出滬上首個住院服務機器人
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海銀行（滬：６０１２２９）宣布，近期
與瑞金醫院共同推出了滬上首個智慧住院床旁服務機器人。該機器人集成了多項技術的融合應用
，功能包括多種金融支付渠道、支持５Ｇ、ＷＩＦＩ等多種互聯網交互模式，可完成呼叫床旁響
應、住院床旁結算等任務，並為後續更多「智慧醫療」深層次應用奠定基礎。
這也是上海銀行在完善「智慧ｅ療」服務體系的又一次嘗試。未來，上海銀行將堅持發揮自
身優勢，進一步整合服務資源優勢，構建專業民生金融服務。
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