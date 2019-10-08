《午市前瞻》外圍未有利淡消息衝擊，港股本周可上望２６３００

《經濟通通訊社８日專訊》港股今早受美股拖累下輕微低開，惟亞洲股市表現造好，北水同

樣流入港股撐起大市表現，今早藥股及消費股受追捧，石藥（０１０９３）及中生製藥

（０１１７７）升約５％，為藍籌升幅股榜首。吉利（００１７５）及蒙牛（０２３１９）同樣

有追捧。近日本港多處發生示威衝突，多間商場提早關門，本港地產股受壓。港股半日重上二萬

六，半日曾高見２６１８０點，升３５９點，最終半日收報２５９９２點，升１７１點或

０﹒６７％，主板成交４７１﹒７０億元。國企指數報１０２４６點，升９９點或升

０﹒９８％。

內地Ａ股表現造好，上證綜指半日收報２９２９點，升２４點或升０﹒８４％，成交

８９７﹒４３億元人民幣。深成指半日收報９５４６點，升９９點或升１﹒０６％，成交

１３０９﹒４２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）宣布裁員過萬人，股價走高０﹒９４％，報５８﹒８元；

港交所（００３８８）放棄收購倫交所，刺激股價升２﹒５７％，報２３１﹒８元；騰訊

（００７００）漲０﹒８７％，報３２５﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒０８％，報

６４﹒９５元；友邦（０１２９９）揚０﹒４１％，報７３﹒８５元。



＊藥股受捧石藥領漲藍籌，部分消費股落鑊炒起＊



今日港股復市，藥股有資金流入，有分析指帶量採購將會淘汰研發能力差的藥企，研發能力

強的藥企將會是最終受益者。石藥升５﹒３７％，報１６﹒８６元，為半日最佳藍籌及國指股；

中生製藥漲４﹒３１％，報１０﹒６４元；藥明生物（０２２６９）揚２％，報８１﹒５５元；

華潤醫藥（０３３２０）升２﹒０５％，報７﹒４８元；翰森製藥（０３６９２）走高

１﹒０８％，報２３﹒３５元。

內地商務部公布，黃金周期間全國零售和餐飲企業實現銷售額１﹒５２萬億元人民幣，比去

年同期增長８﹒５％。部分食品股炒起，旺旺（００１５１）升０﹒１６％，報６﹒１６元；統

一（００２２０）揚３﹒８５％，報８﹒６３元；潤啤（００２９１）漲２﹒４２％，報

４２﹒２５元；維他奶（００３４５）升１﹒２４％，報３２﹒５５元；蒙牛走高２﹒１７％，

報３０﹒６５元。

另外，黃金周效應亦帶動消費品股上揚，３６１度（０１３６１）升３﹒４９％，報

１﹒７８元；安踏（０２０２０）漲３﹒２５％，報６９﹒８元，創下歷史新高；特步

（０１３６８）揚１﹒３５％，報４﹒４９元；李寧（０２３３１）走高３﹒８３％，報

２４﹒４元；中國動向（０３８１８）升３﹒６１％，報０﹒８６元。



＊本港示威持續地產股受壓，中石油反彈近３％＊



本港因「禁蒙面法」而示威持續，多個商場提早關門，地產股受壓，新世界（０００１７）

跌１﹒３５％，報１０﹒２６元；信置（０００８３）走低１﹒２％，報１１﹒５６元；領展

（００８２３）挫１﹒５４％，報８６﹒１元；新地（０００１６）軟０﹒３６％，報

１１０﹒５元；長實（０１１１３）走低０﹒３８％，報５２﹒６５元。

另外，多個地鐵站近日遭受破壞，港鐵（０００６６）今日提供有限度服務，股價同樣受壓

，半日跌０﹒５７％，報４３﹒４元；電能（００００６）逆市挫１﹒７９％，報５２﹒２元，

為半日最差藍籌；中電（００００２）軟０﹒２５％，報８０﹒８元；煤氣（００００３）升０

﹒１３％，報１５﹒１８元。

油股受捧，大和發表研究報告指出，中石油（００８５７）勘探與生產（Ｅ＆Ｐ）業務被低

估，由於市場對分拆的擔憂，估值被過分調整，半日升２﹒５３％，報４﹒０６元；中石化

（００３８６）軟０﹒２２％，報４﹒５９元；中海油（００８８３）升０﹒６９％，報

１１﹒６２元；中海油服（０２８８３）漲２﹒５％，報９﹒４２元；中集安瑞科

（０３８９９）走高２﹒２８％，報４﹒４９元。



＊譚朗蔚：美團業務有改善，後市可上望９４元＊



港股今日一度最多升３５９點高見２６１８０點，重返２６０００關口。富昌證券資產管理

部董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，假期後Ａ股表現造好，市場亦憧憬北水南下，加上美股

近期收復失地，同時沒有外圍利淡消息影響，所以今日港股展開升勢。另外，他指今日吉利

（００１７５）及港交所（００３８８）亦為恆指提供上升助力，前者被大行唱好，後者放棄收

購倫交所。他認為恆指這星期向上望２６３００點水平，２５７００點有支持。

美團點評（０３６９０）連續四日創新高，譚朗蔚表示看好該股，因為其中期業績扭虧為盈

，增長比以往強。另外，他指該股突破上市當日７４元的最高價後已經沒有「蟹貨」，股價短期

內或依然保持強勢。投資者現價可入，８４﹒７元有支持，目標價９４元。（ｋｓ，ｕｌ）

