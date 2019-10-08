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08/10/2019 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒０２億人幣，買騰訊建行沽招行華能

　　《經濟通通訊社８日專訊》國慶長假期後，滬港通及深港通周二（８日）復市，撐起港股表
現。恆指今早輕微高開２７點後，升幅一度擴大至３５９點見２６１８０，重上二萬六關，惟市
場關注周四（１０日）中美貿易談判進展，而且本港多處仍發生嚴重示威衝突，多間商場提早關
門，令本港地產股受壓，午後港股升幅逐漸收窄，最終收報２５８９３，升７２點或
０﹒２８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒０２億人民幣，較９月２６日的１８﹒２９億大減
１３﹒２７億或７２﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行
（００９３９）及中生製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、華
能新能源（００９５８）及金山軟件（０３８８８）。
　　主板成交８３１﹒８９億元，較上個交易日增加近２２％，其中港股通成交１２７﹒８９億
元，佔總成交　１５﹒３７％。

＊騰訊獲４﹒６億北水淨流入＊

　　麥格理發表研究報告指出，雖然中國可望推出寬鬆措施，但預計內銀並非主要受惠對象，預
計內銀業之股本回報率今年將跌至１３﹒１％，至２０２１年將進一步降至１１﹒６％。麥格理
對內銀看法趨向中性，並降低四大行評級至「中性」。
　　不過，國慶假期後，北水流入內銀股的趨勢未變，建行續受追捧，淨流入２﹒２１億元，招
行繼續受壓，淨流出４﹒８９億元，列北水沽出榜榜首，相反騰訊獲４﹒５７億北水進駐，成為
最受歡迎港股，股價全日升０﹒３１％，收報３２３﹒８元。
　　上周獲母企提私有化計劃的華能新能源，今日股價微跌，並遭北水沽出１﹒６億元。
　　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　

　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４．５７　
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　２．２１　
　　中生製藥　（０１１７７）　　　　　　０．５４　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　　０．４１　
　　新華保險　（０１３３６）　　　　　　０．４０　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　　－４．８９　
　　華能新能源（００９５８）　　　　　－１．６０　
　　金山軟件　（０３８８８）　　　　　－０．５７　
　　石藥集團　（０１０９３）　　　　　－０．３６　
　　舜宇光學　（０２３８２）　　　　　－０．３５　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

＊＊
（ｃｌ）

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