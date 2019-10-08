【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒０２億人幣，買騰訊建行沽招行華能

《經濟通通訊社８日專訊》國慶長假期後，滬港通及深港通周二（８日）復市，撐起港股表

現。恆指今早輕微高開２７點後，升幅一度擴大至３５９點見２６１８０，重上二萬六關，惟市

場關注周四（１０日）中美貿易談判進展，而且本港多處仍發生嚴重示威衝突，多間商場提早關

門，令本港地產股受壓，午後港股升幅逐漸收窄，最終收報２５８９３，升７２點或

０﹒２８％。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒０２億人民幣，較９月２６日的１８﹒２９億大減

１３﹒２７億或７２﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行

（００９３９）及中生製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、華

能新能源（００９５８）及金山軟件（０３８８８）。

主板成交８３１﹒８９億元，較上個交易日增加近２２％，其中港股通成交１２７﹒８９億

元，佔總成交 １５﹒３７％。



＊騰訊獲４﹒６億北水淨流入＊



麥格理發表研究報告指出，雖然中國可望推出寬鬆措施，但預計內銀並非主要受惠對象，預

計內銀業之股本回報率今年將跌至１３﹒１％，至２０２１年將進一步降至１１﹒６％。麥格理

對內銀看法趨向中性，並降低四大行評級至「中性」。

不過，國慶假期後，北水流入內銀股的趨勢未變，建行續受追捧，淨流入２﹒２１億元，招

行繼續受壓，淨流出４﹒８９億元，列北水沽出榜榜首，相反騰訊獲４﹒５７億北水進駐，成為

最受歡迎港股，股價全日升０﹒３１％，收報３２３﹒８元。

上周獲母企提私有化計劃的華能新能源，今日股價微跌，並遭北水沽出１﹒６億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４．５７

建設銀行 （００９３９） ２．２１

中生製藥 （０１１７７） ０．５４

中國平安 （０２３１８） ０．４１

新華保險 （０１３３６） ０．４０



淨沽出最多港股：

招商銀行 （０３９６８） －４．８９

華能新能源（００９５８） －１．６０

金山軟件 （０３８８８） －０．５７

石藥集團 （０１０９３） －０．３６

舜宇光學 （０２３８２） －０．３５

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