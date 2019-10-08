  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2019 15:23

《美元走勢－羅明立》英鎊短線１﹒２２－１﹒２４之間上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒４４　　　１０７﹒１８　　　１０７﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９８５　　　１﹒０９６３　　　１﹒０９７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３０３　　　１﹒２２６３　　　１﹒２２８９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５８　　　０﹒９９３０　　　０﹒９９４６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４７　　　７﹒８４１０　　　７﹒８４１４

　　《美元走勢》美國上周五（４日）公布９月份就業報告，失業率由８月份的３﹒７％下降至
３﹒５％，為美國５０年以來最低。但新增非農就業崗位為１３﹒６萬，低於預期的１４﹒５萬
，而且時薪增長放緩；不過８月份新增非農數字則由１３萬上修至１６﹒８萬。
　　分析師預計美國第三季ＧＤＰ增長界乎於１﹒３％至１﹒９％之間，雖然仍未步入衰退階段
，不過較頭兩季增長明顯放緩。本周二（８日）及周三（９日），聯儲局主席鮑威爾將會作公開
演說，投資者觀望局方的息率取態。
　　英國受「脫歐」問題困擾，政治局勢不穩，英國首相約翰遜表示仍然堅持月底「脫歐」，投
資者憂慮政府不願去信要求歐盟押後「脫歐」，加劇市場對英國出現「硬脫歐」的憂慮。英鎊初
步支持位於１﹒２２，下一步支持位於１﹒２０５０。臨近「脫歐」期限，英國首相仍未放棄如
期「脫歐」的計劃，令英國前景相當不明朗，將壓制英鎊走勢，短線在１﹒２２－１﹒２４之間
上落。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９２０　　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金