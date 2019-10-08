《美元走勢－羅明立》英鎊短線１﹒２２－１﹒２４之間上落

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒４４ １０７﹒１８ １０７﹒２２

歐元╱美元 １﹒０９８５ １﹒０９６３ １﹒０９７１

英鎊╱美元 １﹒２３０３ １﹒２２６３ １﹒２２８９

美元╱瑞郎 ０﹒９９５８ ０﹒９９３０ ０﹒９９４６

美元╱港元 ７﹒８４４７ ７﹒８４１０ ７﹒８４１４



《美元走勢》美國上周五（４日）公布９月份就業報告，失業率由８月份的３﹒７％下降至

３﹒５％，為美國５０年以來最低。但新增非農就業崗位為１３﹒６萬，低於預期的１４﹒５萬

，而且時薪增長放緩；不過８月份新增非農數字則由１３萬上修至１６﹒８萬。

分析師預計美國第三季ＧＤＰ增長界乎於１﹒３％至１﹒９％之間，雖然仍未步入衰退階段

，不過較頭兩季增長明顯放緩。本周二（８日）及周三（９日），聯儲局主席鮑威爾將會作公開

演說，投資者觀望局方的息率取態。

英國受「脫歐」問題困擾，政治局勢不穩，英國首相約翰遜表示仍然堅持月底「脫歐」，投

資者憂慮政府不願去信要求歐盟押後「脫歐」，加劇市場對英國出現「硬脫歐」的憂慮。英鎊初

步支持位於１﹒２２，下一步支持位於１﹒２０５０。臨近「脫歐」期限，英國首相仍未放棄如

期「脫歐」的計劃，令英國前景相當不明朗，將壓制英鎊走勢，短線在１﹒２２－１﹒２４之間

上落。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９２０ １﹒１０５０ １﹒０８７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

